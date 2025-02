Nenúfar, compleja actuación

El tramo urbano del río Guadiana, a su paso por Badajoz, está colonizado por el nenúfar mexicano Nymphaea mexicana, una planta exótica invasora incluida en ... R.D. 630/2013, que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras dentro de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Coloniza 33 kilómetros y una extensión de unas 90 hectáreas y es bien visible por todos los transeúntes que circulan o pasean por la zona fluvial entre los puentes de Badajoz. Esta planta acuática flotante, que tapiza el mencionado tramo del río, posee una alta capacidad de colonización a través de rizomas y semillas, ya que el río aporta muchos nutrientes. Reduce la cantidad de luz y oxígeno de la masa de agua, provocando el temido fenómeno de la eutrofización. Además compite de manera ventajosa con el resto de la vegetación autóctona que existía en la zona antes de su llegada, impidiendo su crecimiento, incluido el camalote.

Es fácil escuchar algún comentario de la gente al pasear por sus márgenes tal como: «¡Qué vergüenza, como está el río, y no hacen nada!» o «¡Pues a mí el agua con las aves y el verde me resulta bonito!». La verdad que los amaneceres y atardeceres del río son espectaculares. Estos días ha sido objeto de debate en todos los medios de comunicación de la región la eliminación del nenúfar tras unas declaraciones del delegado del Gobierno afirmando que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) correrá con todos los gastos que ocasione la eliminación de la planta invasora. La CHG lleva mucho tiempo trabajando en el problema. Ya remitió al Ministerio un riguroso estudio de impacto ambiental. Al estar localizado en la red Natura, es lógico que el Ministerio haya solicitado multitud de informes complementarios. Muchos de ellos referentes al seguimiento de especies, especialmente aves, por lo que su elaboración puede durar tiempo, antes de emitir un informe favorable a la actuación.

El delegado del Gobierno, cosa lógica, solicitó el compromiso de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Badajoz para llevar a cabo este proyecto. Aquí surgió el primer problema: ¿había competencias o no había competencias de las distintas administraciones? Se actúa en una zona ZEPA (ES0000393) y por ley son las comunidades autónomas las competentes en su conservación, por lo tanto la Junta de Extremadura es competente. Se calcula que las actuaciones sobre el río durarán seis años. Y será imprescindible la colaboración del ayuntamiento a la hora de cerrar calles, establecimientos, ordenar la circulación de vehículos y personas. Las administraciones implicadas se han sentado en una mesa de negociación y, aún siendo de distinto signo político, han alcanzado un acuerdo. Es el camino que deberían seguir las distintas administraciones, asociaciones y grupos; ser exigentes en las reivindicaciones pero ceder en alguna de sus pretensiones para poder llegar a acuerdos en beneficio de la población. Siempre debería prevalecer el consenso, nunca de enfrentamiento. La retirada del nenúfar es una labor compleja, la solución no es una ecuación matemática, ya que son actuaciones con muchos condicionamientos. Hay que eliminar las raíces y los lodos donde se asienta la planta. Dada la riqueza ornitológica que hay en este espacio los grupos ecologistas deberían estar también presentes para aportar sus conocimientos. En este tramo urbano del río Guadiana, (los romanos le denominaban río Anas, cuyo significado es «río de patos»), existen especies autóctonas muy interesantes, algunas de ellas en peligro de extinción como la garcilla cangrejera o incluidas en otras categorías de protección como la garza imperial, el calamón, el avetorillo, el cormorán y el imponente dormidero de morito común.

Antes de la construcción del azud, el Guadiana se secaba temporalmente al final del verano en este y otros tramos, manteniendo grandes charcos donde permanecían las especies piscícolas adaptadas a este río. El azud provoca que las aguas estén estancadas, con poca profundidad, que unido a las altas temperaturas que se dan en la zona, permite la aparición de plantas exóticas. Antes fue el camalote, ahora el nenúfar. No sería descabellado plantearse abrir las compuertas del azud periódicamente para ponérselo difícil a estas especies.

La obra conlleva un procedimiento administrativo complejo y se hará con fondos de la Unión Europea. Solo hubiese faltado que no hubieran llegado a un acuerdo los responsables para que los fondos se derivaran a otras comunidades o países y luego quejarnos de que a Extremadura no llega nada. Las molestias que se ocasionarán a los ciudadanos van a ser constantes y cuando el alcalde de Badajoz solicite su colaboración deben acceder de buen grado a su llamamiento; es la población la que demanda esta actuación. La retirada del nenúfar no acabará con el problema. Cuando se retire la planta habrá que seguir haciendo un seguimiento durante años de esta y de otras especies invasoras, para que no se vuelva a repetir la colonización.