Manifestaciones ecologistas

En Extremadura hay numerosos proyectos sometidos a la contestación de grupos políticos y organizaciones ecologistas motivados por el menoscabo que pueden producir al medio ambiente; ... bien por el posible impacto ambiental o porque algunas actividades conllevan un importante consumo de agua. En nuestra comunidad son muchos los frentes abiertos: macroproyectos de Elisyum y Valdecañas, minas de wolframio en La Parrilla, litio en Cáceres y Cañaveral, níquel en Monesterio, cobre en Alconchel, planificadas plantas fotovoltáicas y eólicas, fabrica de diamantes en Trujillo con los trazados de tendidos eléctricos cuestionados, una planta de biogás en La Coronada y un aeródromo en Cáceres.

A veces da la impresión que es complicado llevar a efecto proyectos en nuestra tierra, pero tal vez lo fundamental es que se ajusten con rigor a la legislación ambiental.

Existen muchas asociaciones que llevan a cabo numerosas charlas, conferencias, foros, encuentros, reuniones y, por qué no, manifestaciones. ¡Qué bueno es que una sociedad esté viva! Los manifestantes deben ser conscientes de que no todas las reivindicaciones se pueden alcanzar. Muchas son encomiables, otras menos. Ejemplo de lo primero es la exigencia del soterramiento del AVE a su paso por Navalmoral de la Mata. Si la construcción del tren de alta velocidad camina a paso de tortuga en Extremadura (qué contradicción «alta velocidad» y «paso de tortuga») por qué no aceptar un trazado distinto, y así no dar pie a un nuevo 'muro de Berlín' partiendo la ciudad en dos. Ejemplo de lo segundo, Valdecañas.

En todo caso siempre es bueno que los manifestantes estén bien documentados y sean rigurosos en sus reivindicaciones. Paseando hace algunos días por la plaza de San Francisco de Badajoz me encontré con una manifestación en contra de la caza. La verdad es que no había muchos manifestantes, pero de todas formas me acerqué para ver sus exposiciones. Quedaban reducidas a gritos en contra de la caza por suponer un maltrato animal. Entablé conversación con algunos de los presentes y pregunté las razones por la que se posicionaban en contra de la caza. Todas las respuestas eran las mismas: no se debe maltratar a los animales y la caza conlleva la muerte de un animal. También había quien me achacaba: «Tú serás urbanita y seguro que no tienes ninguna sensiblidad con los animales». Salió a relucir la caza en el parque de Monfragüe.

Me identifiqué y repliqué. Me he pasado 50 años defendiendo la naturaleza en Extremadura, he sido secretario general de una asociación conservacionista (Adenex) y no puedo negar que soy cazador. Una vez identificado traté de razonar mi posición haciéndoles ver que en la naturaleza la muerte está presente en todas las especies. Para subsistir un ser vivo mata a otro. Cuando el águila real caza a un conejo ¿hay muerte o no hay muerte? Es una cadena que parece antinatural, pero que es una realidad. Expuse los beneficios de la caza. Apunté que en muchos casos hay un desequilibrio poblacional que produce un aumento de epizootias –tuberculosis y fiebre hemorrágica– en el caso de Monfragüe. Se produce una alteración de la cubierta vegetal y es la especie humana la encargada de restablecer el equilibrio roto. Unas veces tomando medidas para conservar y otras para eliminar el exceso de población. En Monfragüe la caza es un quehacer que se practica desde siglos. José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, afirma que la caza es una actividad de tiempos pasados. Con 800.000 cazadores en España, ¿se podrá considerar esta actividad de tiempos pasados? Qué error. El duque de Arión al conservar las manchas de Monfragüe para cazar preservó uno de los espacios más representativos del bosque mediterráneo. Se cazaba y el ecosistema se mantenía intacto. ¿No será que por la caza se ha conservado la naturaleza en el parque? La Feria Internacional Ornitológica (FIO) se celebró hace unos días en Villareal de San Carlos, corazón del parque, con miles de personas y cientos de vehículos desplazándose por el espacio durante tres días. ¿Qué afectará más a las aves, una única acción cinegética al año en una finca con perros o este evento multitudinario? Puedo afirmar, con conocimiento de causa, que ni una cosa ni la otra afecta a la población de aves del parque.

Un servidor siempre pediría a los manifestantes sentido común. Arar con animales puede suponer un maltrato animal y si los hacemos con tractores, por la emisiones de gases, contaminamos la atmósfera. De ninguna manera se podría sembrar el trigo. ¿De qué comeremos? Sí fuese así seguro que acabaríamos nutriéndonos con alimentos elaborados por la inteligencia artificial. Complicado. Seamos sensatos.