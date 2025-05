¿Y si ha llegado la hora de Extremadura?

Extremadura es un territorio muy extenso donde predominan los suelos arcillosos y arenosos, con una zona arbolada que ocupa el 76% de su superficie. Si ... Arizona es la zona que cuenta con la mayor radiación solar del planeta Tierra, Extremadura es la región de Europa con más horas de sol. Es la razón de que nuestra comunidad esté a la cabeza en potencia fotovoltaica en España. Cuenta con otro elemento básico en el momento actual: el agua. Dispone de la mayor capacidad de agua embalsada del país, 14.000 hectómetros cúbicos. Pero además de sol y agua, Extremadura es muy rica en lo que conocemos como «tierras raras». Trump, ese loco que gobierna el país más poderoso del mundo, que cada mañana se levanta con su pluma en ristre para lanzar una ocurrencia detrás de otra, para algunas cosas no debe estar tan loco como pensamos. Uno de sus objetivos es hacerse con las tierras raras existentes en Ucrania fundamentales para el desarrollo tecnológico de los países. Qué casualidad que Extremadura puede ser también una potencia en minerales como wolframio, cobalto, litio, níquel y estaño. El mundo está necesitado de energía, agua y materias primas esenciales y nuestra región es rica en todas ellas.

Todo lo anterior será la causa evidente de que Europa haya apostado por Extremadura en los proyectos de primera necesidad. La Comisión Europea ha seleccionado 47 proyectos estratégicos para impulsar la obtención de minerales básicos y así reducir las importaciones de terceros países. Europa, con una población de 740 millones de habitantes, ha concedido, de los 47 proyectos estratégicos contemplados, siete en España y tres a Extremadura, con apenas un millón de habitantes. Extremadura debe aprovechar esta oportunidad ya que la declaración como «proyecto estratégico» conlleva por parte del Gobierno un trato preferente con procedimientos administrativos por vía de urgencia, prioridad y reconocimiento de interés público. Añadir que la legislación española en materia medioambiental nada tiene que ver con la de muchos países europeos donde también se localizan estos elementos. De aquí que la extracción en España puede tener una garantía ambiental adicional además de un menor coste. ¿Y si ha llegado la hora de Extremadura?

Las tierras raras las componen nombres poco conocidos, sin embargo nos resulta más familiar la palabra «viajar». Cada vez viajamos más y Extremadura puede ser también una potencia turística por su gran patrimonio cultural y natural. Nuestras ciudades y nuestros espacios naturales tienen mucho que ver pero, tal vez, sean poco conocidos: Cáceres, Trujillo, Llerena, Yuste, Guadalupe, Alcántara, Medellín, Mérida, Olivenza y tantos pueblos más. Espacios esplendorosos como la dehesa, Monfragüe, el Jerte, la Vera, la Sierra de San Pedro, el Tajo Internacional o las Villuercas. Son lugares indispensables para cualquier viajero. Hay precedentes de turismo de la naturaleza en nuestra región; miles de visitantes se registran todos los años en la FIO (Feria Internacional Ornitológica) en Monfragüe. Cuando desde Feval se planteó organizar la FIO, algunos grupos fueron muy reticentes al considerar que esta iniciativa acabaría con el parque. Hoy todos están presentes en la feria y no se ha alterado el buque insignia extremeño. Esta andadura parece que va a tener continuidad, se va a iniciar un proyecto en Navalmoral de la Mata con un hotel de lujo y cientos de chalets que servirán para dar a conocer nuestra tierra. Un antecedente polémico fue el complejo de Isla de Valdecañas. Que por cierto parece inminente la sentencia del Tribunal Constitucional. Ojalá que prime el sentido común y prevalezca la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no se derribe lo ya construido. El espacio está ahora ambientalmente mejor que cuando servía de basurero.

Nuestra comunidad tiene una naturaleza deslumbrante con un alto grado de protección. El 26,7% de sus terrenos están regidos por distintas figuras de protección: ZEPAS (Zonas de Especial Protección de Aves ), LIC (Lugares de Importancia Comunitaria). Todos estos proyectos industriales, mineros, turísticos ….. serán rechazados por algún colectivo con manifestaciones y voceríos. No podemos destruir nuestros espacios, pero ningún proyecto debe ser rechazado sin argumentos sólidos y bien documentados, Ya pasó la época de las denuncias en los inicios del movimiento ecologista, ahora tiene que primar el debate y el sentido común. Se tiene que ser exigentes, pero no intransigentes. La mesa de dialogo debe ser una herramienta que esté siempre presente. Si la ejecución de los proyectos decisivos para nuestra región se realizan con una gestión rigurosa acorde a los valores naturales no debe suponer ningún daño importante a nuestra naturaleza.