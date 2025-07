Dudas e incertidumbres

Hace ya algunos años, en plena pandemia de COVID, tuve la tentación de escribir unas palabras para rendir homenaje a unos profesionales que materialmente estaban ... dando su vida por sus compatriotas. Me refiero a los médicos y demás personal sanitario. Mandé mi reflexión a la entonces directora del diario HOY, Manuela Martín. Debió considerar que el escrito podía tener un hueco en su diario y lo publicó. Desde entonces he colaborado periódicamente con tribunas y comentarios en el periódico. De nuevo frente al ordenador para hacer llegar a los lectores mis inquietudes ante un panorama mundial desolador

Estamos inmersos en guerras: Ucrania, Irán y Palestina; como todas las guerras, injustas. Henry Miller, novelista estadounidense, afirmaba que «cada guerra es una destrucción de lo humano». Muertes y más muertes. Jóvenes llamados a filas y adiestrados para matar a seres humanos. Miles de refugiados entre ruinas, sin servicios sanitarios, sin vivienda y hambrientos. ¡Qué espanto ver las imágenes de bebés muertos en las refriegas!

El presidente de los EEUU, Donald Trump califica de 'loco' al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Habría que dilucidar cual de los dos está más loco. ¡Y son los líderes de las mayores potencias del mundo! Sus decisiones pueden dar lugar a situaciones peligrosas e irreversibles y en Europa no hay un liderazgo que cohesione el posicionamiento de los europeos para hacer frente a todos los desmanes de estos dos líderes.

Trump y Putin son peligrosos y en Europa no hay liderazgo de cohesión

En los últimos años han sucedido acontecimientos en nuestro país, que han marcado una época: pandemia de COVID-19, disturbios independentistas en el conocido 'procés' de Cataluña, que dio lugar a la controvertida Ley de Amnistía, nevadas por la borrasca Filomena que colapsó gran parte de España, la DANA en Valencia, un apagón histórico... En el momento actual la crispación en la ciudadanía española es muy palpable.

Con los setenta años cumplidos, he sido abuelo, la sensibilidad la tengo muy acentuada. A nivel personal me asaltan muchas dudas e incertidumbres que provoca no tener un posicionamiento claro en los temas de actualidad más relevantes a nivel nacional. Cito algunos ejemplos:

¿Es prudente que los obispos soliciten elecciones anticipadas?, ¿es razonable que el Tribunal Constitucional haya avalado la amnistía?, un tribunal regido por miembros conservadores y progresistas que votan en bloque, unos a favor y otros en contra, sugiere la politización de este organismo. El partido socialista está en una profunda crisis de identidad, ¿es normal que uno de sus miembros más relevantes, Felipe González, deje de votar al PSOE? Si tu equipo de futbol de toda la vida juega mal es lógico que critiques a su entrenador o a los jugadores, pero cambiar de equipo suena raro y es poco elegante. Cierto es que la imagen que dan muchos de los anteriores y actuales ministros de este gobierno es penosa. Salvaría a uno de ellos y por casualidad es extremeño. El ministro Carlos Cuerpo. ¿No es lamentable que los grandes partidos nacionales no lleguen a ningún acuerdo o pacto por el bien de la ciudadanía?

A nivel ambiental, ¿es o no razonable que se prolongue la central nuclear de Almaraz?, ¿se deben explotar los yacimientos mineros de nuestra región elegidos por la Unión Europea como estratégicos, aunque tengan la oposición de muchos grupos sociales?, ¿acabaremos eliminando el nenúfar del río Guadiana?, ¿es sensato que el lobo, animal emblemático para los naturalistas, pero odiado por los ganaderos, se introduzca en el parque nacional de Monfragüe?, ¿seguimos inmersos en periodos de sequía a pesar de las últimas lluvias?, ¿seguirá el despoblamiento rural? Si tengo una cosa clara y lo vengo defendiendo desde hace tiempo, el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas no debe ser demolido, ya que ambientalmente está ahora mucho mejor que antes de iniciarse las construcciones y servía de basurero a los pueblos del entorno. Ojalá que el sentido común y la racioanalidad llegue a todos los mandatarios del mundo; se eviten guerras, la hambruna y la desigualdad de los todos los pueblos.