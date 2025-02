¿Desencuentros tras desencuentros?

En España en el momento actual hay un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos apoyado por un batiburrillo de partidos de lo más variopinto. Un gobierno de coalición siempre es complicado, sea del sino político que sea. Una parte del gobierno tiene que asumir postulados ... lejos de su ideario político. Surgen discrepancias y enfrentamientos entre los socios. Pero a lo que estamos asistiendo, en este momento, es como una película de enredo en la que a un desencuentro le sigue otro más sonado. Y estamos a diez meses de las elecciones generales. Cuando se convoquen, las desavenencias de unos y otros serán dignas de enmarcar.

La ministra Irene Montero ante su ley estrella, aprobada por todo el gobierno, del 'solo sí es sí' afirma que los presos salen a la calle porque los jueces son machistas. Hasta hoy, 730 reclusos han visto rebajadas sus penas. El bando socialista contraataca y ha presentado una reforma a esa ley. La ministra Belarra vincula la guerra de Ucrania con el machismo que impera en la sociedad. Una guerra supone muertes y destrucción, como está sucediendo con el pueblo ucraniano por la invasión de los rusos. Frivolizar políticamente con esa atrocidad y el sufrimiento de las personas es de lo más ruin que pueda uno imaginar. No creo que el grupo socialista comulgue con esa afirmación. La misma ministra tacha a los empresarios de ser seres capitalistas despiadados y de llenarse los bolsillos a costa de los demás. Flaco favor hace esta aseveración a la ministra de Economía, Nadia Calviño. No es de extrañar que algunas empresas –caso de Ferrovial– hayan trasladado su sede social a otro país.

Parece ser que asistimos a una carrera de fondo para ver cuál de los dos grupos abandera el feminismo. El presidente del Gobierno acaba de anunciar un proyecto de ley para garantizar la paridad hombre y mujer. Considera que este proyecto será el motor del feminismo en nuestro país. La futura ley de Representación Paritaria establecerá la paridad al Congreso, autonómicas y municipales; en los consejos de administración de grandes empresas y en los colegios profesionales y consejos generales. Al hilo de esta propuesta recuerdo una situación vivida por su ministra de Economía, que podría ser la antesala a este proyecto de ley. Esquivaba a los medios de comunicación, en un evento en el que había participado, para evitar la foto con tres hombres, como si de la peste se tratara. Todo parece indicar que para la señora ministra una foto compartida con tres varones podría herir su sensibilidad feminista y suponer una traición a sus ideales de mujer. Nadia Calviño debería instar a sus compañeros de gobierno para que se prohibieran las fotos oficiales de Estado, en donde no hubiera esa paridad hombre y mujer.

La pregunta es: ¿en el Gobierno, en los consejos de administración de las grandes empresas, en los colegios profesionales... irán los mejores, los más cualificados, los elegidos por las diferentes corporaciones? O todo irá en función si un candidato se llama Pepe o Pepa? Una cosa es que una mujer no ocupe un puesto de trabajo por ser mujer y otra es que lo ocupe precisamente por ser mujer.

Y si extendemos este razonamiento a otros ámbitos de la población: ingreso en las universidades, oposiciones a los distintos cuerpos del Estado, hospitales..... En mi época de profesor y secretario de la facultad de Medicina, en la foto de graduación había mas licenciadas que licenciados. No porque las mujeres fueran más o menos estudiosas, que tal vez fuese así, sino porque iniciaban la carrera un 78% de mujeres frente a un 22% de hombres. Si se exigiera la paridad en el momento del llamamiento público de ingreso, al alcanzar el 50% de cuota femenina ya no podrían entrar más mujeres. ¿Qué cara se le pondría a esa alumna y a esos padres al ver que su hija quedaba relegada por otra persona y no poder ingresar en la facultad sólo por el hecho de ser mujer? Muy paritario, muy feminista, ¿pero sería justo? Y seguimos con otra pregunta: ¿en los consejos de administración, juntas rectoras o equipos directivos tiene que primar la valía o el sexo de las personas? No se podría sentir frustrada una mujer si formara parte de un consejo de administración, de un gobierno o de una junta de accionistas, no por su capacidad, sino por cumplir una cuota paritaria.

Empezando por la enseñanza en la escuela, existen otros problemas más acuciantes en la desigualdad de género que las cuotas paritarias: brecha salarial, maternidad, trato, discriminación. No abramos algunas grietas, ya superadas entre los hombres y las mujeres. Si queremos hacer una sociedad próspera se necesitan los mejor preparados, independientemente de su masculinidad o feminidad.