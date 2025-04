Las comunicaciones en Extremadura

Extremadura está en entredicho porque carece de medios de comunicación adecuados. En mantillas, las autovías de Badajoz a Granada y a Huelva, y en ejecución, ... dos actuaciones que vamos a destacar: el tren de alta velocidad (AVE) y la autovía de Badajoz a Cáceres. Después de 25 años, al día de hoy, no tenemos AVE y tal vez haya que esperar décadas para verlo acabado.

En unas jornadas celebradas en Badajoz, antes de iniciarse el proyecto del AVE, uno de los ponentes afirmaba que Badajoz no se podía permitir el lujo de perder veinte minutos en llegar a Madrid. Veinte minutos no, pero años y años para viajar dignamente desde Extremadura a Madrid, sí. Santiago Hernández, a la sazón delegado de Renfe en Extremadura y presidente de Adenex, rebatió esta afirmación considerando que con un tren de altas prestaciones sería más que suficiente potenciando más la llegada de trenes al puerto de Lisboa para dar salida a nuestras mercancías. Se optó por el AVE y ahí seguimos.

La autovía de Cáceres a Badajoz podría haber seguido el mismo camino que el AVE; las obras, que llevaban tiempo paralizadas para adaptar el proyecto a la normativa vigente, se han vuelto a reanudar en el tramo de Cáceres al río Ayuela. Menos mal que se ha retomado este trazado porque si no habría que empezar el expediente desde cero, incluida la laboriosa nueva declaración de impacto ambiental, con el retraso que ello acarrearía. Esta autovía transcurrirá por la Sierra de San Pedro. 115.178 ha que han permanecido inalteradas desde su declaración como ZEPA, allá por el año 1989. He sido presidente durante muchos años de su junta rectora y me suelen preguntar sobre la afectación que la autovía puede acarrear al espacio. En su trazado las evaluaciones de impacto ambiental se han llevado a cabo de forma rigurosa para evitar el menor daño posible, respetando rigurosamente las paradas biológicas. Las aves, si se perturba temporalmente su zona de campeo se desplazan, pero si el espacio se mantiene conservado, no desaparecen. Mover una piedra puede acarrear una alteración del lugar que no quiere decir que no se pueda mover y a veces que se deba mover.

Dos ejemplos de carreteras extremeñas pueden ilustrar esta aseveración. La nacional 430 y la autovía Madrid-Badajoz. Las actuaciones de la carretera N-430 y su itinerario y fue muy controvertido y cuestionado en su momento, sobre todo a la altura del puerto de los Carneros; se ha constatado que la obra no alteró gravemente el medio natural e incluso la zona que atraviesa la carretera ha sido posteriormente declarada Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. En referencia a la autovía de Madrid a Badajoz para finalizar su ejecución faltaba un pequeño tramo próximo a la frontera de Caya; con un inconveniente, cuatro altas torres metálicas de luz con sendos nidos de cigüeña con huevos ocupaban el trazado. La Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura se puso en contacto con Adenex. Se acordó recoger los huevos en cestas y se desplazaron y asentaron las torres unos diez metros al margen derecho de la calzada. Al día siguiente se volvieron a depositar los huevos en sus nidos. Las cigueñas se posaron con toda normalidad, ante la mirada y el aplauso de todos los presentes. En el año 1999 los presidentes de Gobierno de España y Portugal, Aznar y Guterres, inaguraron la autovía. Todavía se pueden observar en la frontera las torres con sus nidos ocupados por las cigüeñas.

La conocida activista ambiental india Sunita Narain se refiere a que hay que ser estricto en las actuaciones, con criterios técnicos pero alejados de extremismos y populismos. He defendido y defenderé la naturaleza en Extremadura, intentando aplicar el sentido común. Algunos sectores me atacan e incluso me dan premios peyorativos como el concedido por Ecologistas en Acción 'Premio vocero de Atila Extremadura' por algunas declaraciones y opiniones que consideran que van en contra de la conservación de la naturaleza, como pueden ser mis escritos sobre Valdecañas. Solo decir que mucho antes de que algunos de sus miembros nacieran un servidor ya andaba en las lides de defender los valores naturales de esta región. El complejo de Valdecañas ocupa 141 hectáreas, de las 7.178 que conforma la totalidad de la ZEPA. Independientemente de lo que dictaminen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, seguiré considerando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que resuelve mantener lo construido, con algunas medidas correctoras, es lo más sensato para Valdecañas. Afirmo y seguiré afirmando que Valdecañas cuenta con más biodiversidad ahora que antes de iniciarse el complejo. Fuese o no irregular, a nivel urbanístico, su construcción, gastar 144 millones de euros de todos y cada uno de los extremeños en su derribo me parece un dislate. Ojala se mantenga la decisión del TSJEx.