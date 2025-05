Agua y despoblamiento

Uno de los retos que tiene el planeta es luchar contra el cambio climático aunque hay movimientos negacionistas, incluido algún país que ha participado en ... la cumbre del clima celebrada en Dubai, que consideran que no hay tal cambio climático, sino un proceso del ciclo natural de la vida. Pero hay evidencias que no tienen discusión alguna, como es la pérdida de masa forestal, los registros de temperaturas impropias de una estación o el aumento de los niveles del mar: el Mediterráneo ha subido su nivel 2,8 milímetros en el último año, un fenómeno que amenaza las playas. También es evidente el deshielo de los polos. La Antártida se está derritiendo. El resultado que todo ello pueda acarrear a la Tierra puede ser dramático.

Todo lo anterior repercute en un elemento esencial para la vida: el agua. Hay sequía, lluvias irregulares, precipitaciones impredecibles, se repiten los episodios de inundaciones extremas a la vez que los años son cada más secos. Cataluña está inmersa en la mayor sequía desde que existen registros.

Extremadura es una comunidad con grandes expectativas de crecimiento por su potencial fotovoltaico, su naturaleza, la reserva de minerales esenciales y la cantidad de agua que embalsa. Pero Extremadura, aún poseyendo la mayor reserva de agua de España, tiene dos problemas acuciantes: el despilfarro del agua y el despoblamiento.

En la Tierra desciende la cantidad de agua y aumenta el consumo. ¡Qué contradicción! El consumo de agua se reparte entre un 80% de uso agrario y el resto en doméstico. Contamos con unas 300.000 hectáreas de riego en nuestra comunidad. Parte de ese riego se realiza por gravedad, un sistema con el que se pierde gran cantidad de agua, porque los canales de distribución están muy deteriorados. La apuesta por el riego por goteo debe ser definitiva. Se tiene que fomentar la modernización, innovación y digitalización del riego, siendo conscientes que hay que encontrar un equilibrio entre el agua disponible y el número de hectáreas a regar. Ya decimos que el consumo doméstico representa mucha menor proporción, pero en las casas los grifos están abiertos, que da idea del poco valor que damos a este elemento.

La molécula del agua es la más abundante del medio natural. No solo es abundante en la Tierra también lo es en nuestro cuerpo. El 70% de la composición del cerebro es agua y mayor porcentaje en el resto de nuestro organismo; alcanza un 90% en los pulmones. Pero la sustancia que fluye y que sirve para limpiar todo lo demás está contaminada. El poeta francés Gastón Bachelard refería en su libro 'El agua y los sueños' que la pena del agua es infinita. Será por las agresiones que sufre: barreras, contaminación por pesticidas, insecticidas, fertilizantes, plásticos. En palabras del amigo y naturalista Joaquín Araujo, además de estar contaminada el «agua tiene sed». Los acuíferos se están secando. Solo nos acordamos del agua «cuando el pozo está seco» como dice el proverbio chino. Embalses bajo mínimos, con la consiguiente repercusión en la agricultura, la ganadería y las masas forestales.

En mi paseo matinal por el 'otoño mágico' del bosque, surgen sensaciones enriquecedoras: el fluir el agua por los arroyos, los charcos, las correntías, las setas, el musgo, el sonido en las cascadas, las brumas y nieblas. La caminata por las hojas secas aporta un maravilloso mosaico de colores, vida y ensoñación, se escucha el silencio. Los bosques son básicos para que el agua se filtre al suelo y se mantenga en la tierra. Si amamos la vida, amemos y defendamos el motor de la vida: el agua.

Y qué decir del despoblamiento. Extremadura cuenta con 388 municipios y en 86 pueblos no hubo un solo nacimiento en el año 2022. La natalidad cayó un 30% en la última década y un 5,3 % en el último año. Pronto será difícil ver a niños por las calles en el mundo rural. No porque estén en la escuela o en sus casas jugando con el móvil, simplemente porque no hay nacimientos. Tal vez solo encontremos en las calles viejos con gorra y bastón fruto de la gran longevidad que se está alcanzando. Pueblos sin mano de obra: pastores, ganaderos, agricultores, matarifes, esquiladores, soldadores, descorchadores, herreros, carpinteros... Qué pena de pueblos sin vida, languideciendo lentamente.

A los gobernantes se les llena la boca de la España vaciada, pero son pocas las medidas que adoptan. Tomarse en serio este problema y hacer una apuesta clara y contundente por el mundo rural es crucial. Dotar de ayudas, herramientas, prestaciones e incentivos fiscales, porque el futuro de las grandes ciudades dependerá de la supervivencia de las pequeñas.