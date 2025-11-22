Líderes políticos

Hay dos nombres, a nivel político, que no pasan desapercibidos y que acaparan los espacios audiovisuales, las tertulias, los corrillos, los paseos. A nivel internacional ... es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en nuestro país el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El primero, una persona excéntrica que figuraba en los ámbitos políticos como un payaso y un titiritero. Aunque, tal vez, su comportamiento es lo más parecido a un dictador. El país más poderoso del mundo en manos de una persona impulsiva, errática, demagoga y populista. Amanece cada día con una ocurrencia que puede dañar gravemente a cualquier país, empresa o colectivo. Ha logrado que la paz llegue, de momento, a un territorio ensangrentado foco de todas las miradas del mundo. Este logro parece que le supuso ser postulado como candidato al Nobel de la Paz, premio que finalmente ha recaído en María Corina Machado, principal opositora al 'chavismo' de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

En relación con este nombramiento se le preguntó al presidente español si había felicitado a la ganadora, tal vez persona poco apreciada en Moncloa. «Nunca felicito a los premiados con el Nobel», fue su respuesta. Si se repasa la hemeroteca, ha felicitado a numerosas personas agraciadas con el premio Nobel. La pregunta es sencilla. ¿Padece Alzehimer el señor presidente? o ¿No conoce el octavo mandamiento, que dice «no dirás falsos testimonios, ni mentirás»? Con frecuencia no contesta a lo que se le pregunta, es muy hábil en las entrevistas y siempre tiene una salida airosa. Así ha sido en la comisión de investigación que se ha celebrado en el Senado. Responde a las cuestiones con frialdad y diligencia. En sus respuestas da pie a considerar que lo que afirma es absolutamente cierto. Pero a veces lejos de la realidad. Pronto le van a preguntar si conoce las acusaciones a Begoña Gómez y el presidente puede responder: «¿Quién es Begoña Gómez?». Señor presidente, es su mujer. El presidente preguntará a su interlocutor: «¿Está usted casado?». El periodista responde: «Sí señor». «¿A que usted no conoce cómo es su esposa? Pues igual yo. Otra pregunta».

Tiene una personalidad genuina, aplaudido vehementemente por mucha gente y criticado por muchas más. Son numerosas las contradicciones, cambios de postura o de opinión de este mandatario. En tiempos tan convulsos tal vez es normal, y a veces necesario, cambiar de criterio. No pasa nada. Célebre fue la frase «OTAN de entrada, no», de Felipe González y nada más ganar las elecciones España entró en este organismo. Es de suponer que las contradicciones podrían deberse a su convencimiento de que esos cambios serían buenos para su país. Pero sí debería dar más explicaciones y razonar el motivo del cambio. Al menos podría ser más prudente en sus afirmaciones; así sorprendería menos a los profesionales de la información y a sus ciudadanos.

El presidente del Gobierno ha sufrido en su mandato multitud de avatares que le han puesto en jaque: pandemia de Covid, las nevadas por la borrasca Filomena, las inundaciones y riadas de la dana, el volcán de La Palma o el apagón eléctrico en la Península Ibérica. A nivel personal, el enjuiciamiento de sus más directos colaboradores, de su hermano y de su esposa.

A nivel político, gran cantidad de militantes y dirigentes socialistas históricos enfrentados con él por su forma de ejercer la política, entendiendo que no se parece en nada y es irreconocible en muchos de sus planteamientos y decisiones al partido que fundó Pablo Iglesias hace ya más de 145 años. Gobierna, sustentado por demasiados partidos políticos, muy variopintos y con una ideología muy dispar. Siempre supeditado a que cualquiera de ellos, en el momento actual Junts, rompa el pacto de investidura, y acabe con la coalición que mantiene al actual Gobierno. Mientras tanto la oposición en estado de letargo permanente.

En un evento celebrado hace pocos días en Extremadura tuve la oportunidad de observarle muy de cerca. Maquillado, delgado, la cara hundida…. sobraba chaqueta por todos lados. Me pregunté: ¿cómo puede este hombre resistir a tantas calamidades? Aunque al presidente se le ve fuerte, cualquier persona habría tirado la toalla y hubiese dejado la presidencia. ¿Tanto apego se puede tener al poder o bien es fiel a sus planteamientos y trata de alcanzar nuevas metas progresistas, que sin lugar a dudas ha conseguido, porque entiende que si abandona, no se conseguirían? Pedro Sánchez descarta un adelanto electoral pero tal vez habrá que ir preparando el sobre de votación. Pronto debe haber una respuesta a todas estas cuestiones.