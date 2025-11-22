HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Líderes políticos

Cipriano Hurtado

Profesor de la Uex

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hay dos nombres, a nivel político, que no pasan desapercibidos y que acaparan los espacios audiovisuales, las tertulias, los corrillos, los paseos. A nivel internacional ... es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en nuestro país el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El primero, una persona excéntrica que figuraba en los ámbitos políticos como un payaso y un titiritero. Aunque, tal vez, su comportamiento es lo más parecido a un dictador. El país más poderoso del mundo en manos de una persona impulsiva, errática, demagoga y populista. Amanece cada día con una ocurrencia que puede dañar gravemente a cualquier país, empresa o colectivo. Ha logrado que la paz llegue, de momento, a un territorio ensangrentado foco de todas las miradas del mundo. Este logro parece que le supuso ser postulado como candidato al Nobel de la Paz, premio que finalmente ha recaído en María Corina Machado, principal opositora al 'chavismo' de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9

    El puerto de Badajoz triunfa
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Líderes políticos

Líderes políticos