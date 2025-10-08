HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Se fue el amigo

Cipriano Hurtado

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Guillermo era una persona de principios y muy creyente; por eso el Señor quiso celebrar el día de su 67 cumpleaños contigo y te ha ... llevado al cielo. Pero el Señor ha sido un poco injusto, te ha arrebatado demasiado pronto. Lleno de vitalidad querías seguir viviendo para disfrutar de tu mujer, de tus hijos y de los abrazos de esas criaturas a las que adorabas, tus nietos. Para seguir volcado con tu segunda familia, la política. Muchos años tratando de mejorar la vida de los extremeños. La mayor parte de las veces acertarías en tus decisiones, tal vez en otras no, pero siempre trabajando incansablemente por esta tierra.

