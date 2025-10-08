Se fue el amigo

Guillermo era una persona de principios y muy creyente; por eso el Señor quiso celebrar el día de su 67 cumpleaños contigo y te ha ... llevado al cielo. Pero el Señor ha sido un poco injusto, te ha arrebatado demasiado pronto. Lleno de vitalidad querías seguir viviendo para disfrutar de tu mujer, de tus hijos y de los abrazos de esas criaturas a las que adorabas, tus nietos. Para seguir volcado con tu segunda familia, la política. Muchos años tratando de mejorar la vida de los extremeños. La mayor parte de las veces acertarías en tus decisiones, tal vez en otras no, pero siempre trabajando incansablemente por esta tierra.

Puedo añadir otra tercera familia, tus alumnos. Con qué ilusión me comentabas de qué forma organizarías el próximo curso académico, cuántas personalidades ibas a traer para completar su formación. Siendo conocedor de tu enfermedad y de sus posibles consecuencias –no en balde eras médico–, siempre tenías la esperanza de vencerla. En un acto público dijiste que no te querías morir. En el último chat que recibí de ti (que guardo en mi corazón) me comentabas: «Tengo un pinzamiento que se une a la pérdida muscular que retrasa mi curación». Tus últimos días han sido muy duros. Luchando y luchando contra esa terrible enfermedad.

Mi primer encuentro formal contigo fue en la consejería de Sanidad. Debatimos la Ley de Farmacia que tu gobierno quería impulsar, hablamos, intercambiamos opiniones, dictámenes, puntos de vista que en algunos ocasiones eran discrepantes. Pero en esas conversaciones ni un improperio, ni un palabra más alta que otra. Cerramos la reunión con un apretón de manos. El Partido Socialista, en su manifiesto decía que eras un referente para todos los socialistas. ¡Claro que eras un referente! Pero no solo para los socialistas sino para otros muchos grupos políticos por tu forma de ejercer la política. Representabas lo que la mayoría de la población quiere y espera de los políticos: moderación, diálogo, debate; alzando la voz cuando había que alzarla pero sin insultos.

Te comenté varias veces que ya estaba algo cansado de escribir tribunas en el diario HOY. Me pedías que no lo dejara. En la última, que ya no pudiste leer, hablaba de consenso. ¡Cuánto te gustaba a ti llegar a acuerdos! ¡Cuánta sapiencia en nuestros encuentros en la plaza de Alféreces de Badajoz! Y siempre pensando en los demás. Nunca te oí preocuparte por tu persona. A partir de ahora, ya tengo libertad para seguir o dejar de escribir algún tiempo en el periódico. A nivel personal, sólo una discrepancia tenía contigo: tú eras del Barcelona y yo del Madrid. ¡Algún defecto tenías que tener!

Tu familia ha perdido a un ser querido pero habrán sentido la satisfacción de que a ti, Guillermo, el pueblo, la gente, tu gente, independientemente de cualquier creencia o posición política, te apreciaba. ¡Qué difícil es que un político sea querido y respetado por todos, como se puso de manifiesto el día de tu entierro con el aplauso interminable, cariñoso, emocionado y sincero que te dedicaron en la iglesia de la Magdalena de tu pueblo! Descansa en paz.