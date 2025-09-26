Almaraz ¿cierre o prórroga?

En un pueblo de Extremadura se encuentran dos antiguos compañeros de universidad. –Antonio: «Jorge, ¿qué tal te encuentras? ¿dónde vives?». –Jorge: «Vivo en Navalmoral de ... la Mata porque trabajo en la central de Almaraz». –Antonio: «De eso tenía conocimiento, pero me dijiste la última vez que hablamos que ibas a buscar trabajo en Madrid porque se cerraba la central». –Jorge: «Sí, Antonio, así te lo comenté pero ahora no sé qué pasará con esta central, es un mar de dudas». Dejemos por un momento la historia de Jorge.

En Extremadura se proyectaron dos centrales nucleares, Almaraz y Valdecaballeros. Qué casualidad, dos centrales en un territorio despoblado, con apenas consumo energético y con tres presas, Cijara, Orellana y Zújar, fuentes de energía para nuestra región. Dirían los promotores, las ubicamos en Extremadura, porque allí protestarán menos que en otras regiones. Craso error. Aquí se levantó la voz. La población se postuló en contra de las nucleares bajo el lema 'Nucleares, no gracias', que aunaba todas las voces. La presión popular crecía y en 1979 se celebró una gran manifestación en Villanueva de la Serena que congregó a unas 30.000 personas, tal vez la manifestación más numerosa que se haya celebrado en nuestra región. Valdecaballeros se descartó y continuó adelante el proyecto de Almaraz.

Esta central dispone de dos unidades, la I y la II. La primera entró en funcionamiento en 1981 y la segunda en 1983. Desde sus inicios, Almaraz contabilizó problemas técnicos que supuso que de las 35 paradas contabilizadas, unas 26 hayan sido no programadas, motivadas fundamentalmente por problemas de asentamientos del combustible.

En 1979, 30.000 extremeños se manifestaron contra las centrales nucleares

El debate sobre la energía nuclear sigue candente. Del lema 'Nucleares, no gracias' hemos pasado a 'Sí a Almaraz, sí al futuro'. La negativa al cierre está adquiriendo fuerza entre los ciudadanos, grupos sociales, políticos, ayuntamientos, empresas… A favor del cierre, los grupos ecologistas y algún que otro grupo político minoritario. ¿Qué ha cambiado en la energía nuclear? Fundamentalmente que está considerada como energía limpia al no emitir C02 ni otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, principal problema ambiental del planeta Tierra. No quita que los residuos radiactivos tengan la misma peligrosidad ahora que en 1981, siendo el almacenamiento de los residuos el mayor reto que tienen las centrales. Los de alta actividad se depositan en las propias centrales y los de baja y media actividad en el almacén centralizado de El Cabril. Se está a la espera de la construcción de un almacén geológico profundo.

En 2019, el Gobierno y las empresas propietarias –Iberdrola (52,6%), Endesa (36,5) y Naturgy (11,9%)– acordaron que la central de Almaraz se cerrase en el año 2027. Fue un pacto de todas las partes implicadas. Las declaraciones de los responsables políticos dejan mucho que desear. La ministra del ramo, Sara Aagesen, afirma que el Gobierno está abierto a negociar bajo ciertas condiciones y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que de ninguna manera se prolongará Almaraz. Ambas forman parte del mismo Gobierno de España. El PSOE en Madrid está a favor del cierre y el PSOE extremeño, a favor de su continuidad. Contradicciones y más contradicciones.

¿Y las empresas? Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, afirma que está abierto a la prórroga, eso sí, con algunas reivindicaciones. Su participación en Almaraz es mayoritaria, pero es sabido que tiene que ser un acuerdo unánime de las tres propietarias para cerrar o mantener su funcionamiento. Da la impresión de que el Gobierno y las empresas están jugando una partida de póquer, sin darse cuenta del daño que están ocasionando a la vida profesional de muchos trabajadores y de todo un pueblo, el extremeño. A día de hoy no ha presentado formalmente la petición de prolongar Almaraz. Si al final se amplía algunos años, es de suponer que pasados esos años volverá a surgir el mismo debate de cierre o prórroga.

Retomamos la historia de Jorge. Se sigue preguntando si, después de tantos años viviendo en este pueblo, tiene que buscar trabajo en otro sitio o alcanzar la jubilación si se produce la prórroga. La situación de Jorge es angustiosa y no es solo una cuestión personal, ya que afecta a muchas personas y a muchos emprendedores. ¿Abrimos un nuevo negocio o nos planteamos cerrar el que tenemos? En este momento, aunque ya se tienen los proyectos de desmantelamiento, no hay nada decidido y surge la gran pregunta: ¿Se cierra o no se cierra Almaraz?