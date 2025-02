El cine extremeño es una mierda

Es de más conocido que la relación de España con la pillería es, ciertamente, melosa. La acción del pequeño hurto que no hace daño a ... nadie o buscarse las castañas para sobrevivir siempre ha estado envuelto en los aires de una chiquillada. De alguna manera, el español ha crecido con el concepto de que la astucia para el engaño justifica el estropicio, siempre y cuando no se desempeñe cargo público. Ahí, hay que estar al loro. La economía sumergida da buena cuenta de ello. Todo el mundo sabe que el vecino de por bajo no declara como debería, al igual que todos sabemos que la fauna política esconde más de lo que se le descubre.

Sin embargo, hay algo que me llama más la atención que la picaresca y es la conveniencia aceptada. De la misma forma que sabemos que un favor se torna en derecho adquirido en esta sociedad de escopetas de feria, también se asume que los tratos ya no son seguridad de nada; que se romperán, sin levantar la ceja, si uno de ellos lo cree conveniente. El honor es de viejunos. La frase «soy un hombre de palabra» ha quedado relegada a los libros más vetustos. Ahora, lo relevante va a golpe de notario y siempre hay filigranas burocráticas para no cumplir o prórrogas para estudiar cómo evadirlo. La palabra tiene eso que teje la confianza entre ambas partes: «Yo te doy esto, tú cumples y te llevas lo tuyo». Sin embargo, la política actual funciona de la misma forma, pero solo para uno de los interesados. Nosotros votamos, damos nuestro dinero –previas promesas–, ellos no cumplen, pero sí se llevan su parte. Y esto, amable lector, está ampliamente aceptado.

El caso es que llevo unos días viendo cómo a los extremeños se nos dan largas y nos derivan a otros departamentos cuando preguntamos por socavones. Ocurre lo mismo si preguntamos por trenes, por minas o, qué se yo, casinos mastodónticos que nadie se toma en serio.

Con todo, es ahora cuando debemos calentar las palomitas los tres minutos reglamentarios. Empieza el thriller «Donde dije digo, digo Diego o la inesperada virtud de la confusión». Al principio de la película, el gobierno del señor Fernández-Vara comunica a la prensa que la competencia para el arreglo del socavón Cáceres-Badajoz le pertenece al Gobierno central. Hasta aquí todo bien. Ahora es cuando la matan: años atrás, el Don mantenía un rifirrafe con su homólogo por una comarcal que conectaba con La Mancha. Había una carretera que necesitaba paliativos y no se decidía qué comunidad debía pagar los rajones. Aquí, la trama se vuelve lenta para que el espectador pueda reflexionar sobre tremendo giro dramático ¿Quién leches se encarga de esto, entonces? ¿Las estatales van por cuenta del jefe y las comarcales las gestionan los becarios? ¿Qué necesidad hay de enmarañarlo todo? Ya se lo digo yo: hacer una película tan mala que el espectador no tenga ganas de preguntarse nada. Ocurrió con ‘Perdidos’, la madre de todas las series. Tantas preguntas y tan mal respondidas que solo querías que terminase para irte al carajo. Lo bueno de tal serie es que tuvo a bien terminar. Con la fructífera política de nuestro país no tendremos la misma suerte.

La resolución de la película es bastante pobre a nivel guion. Los protagonistas eran unos vagos, con flashback para explicarlo. Resulta que la carretera Cáceres-Badajoz se cedió al Estado para su incorporación a la autovía prometida en 2006. El título también podría haber sido ‘Diecisiete años de copas y un Congreso’. Le doy un dos sobre diez. Los actores, bien. Mentían cuando tenían que hacerlo. A los guionistas habría que renovarlos. Siempre escriben lo mismo.