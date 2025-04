Cinco claves para descifrar a Cabezas

Ricardo Cabezas ha ofrecido el voto del PSOE para hacer alcalde a alguien del PP esta primavera y ha desatado la bomba de la semana. ... Hemos leído con incredulidad que hasta sus compañeros de partido le niegan el apoyo, pero esto no significa que no haya logrado su objetivo. Aquí, cinco claves para descifrar qué ha pasado.

1. Mete presión a PP y Cs

El objetivo fundamental de Ricardo Cabezas es debilitar aún más al gobierno de PP y Cs. Los concejales andan a la gresca desde hace tiempo. Desde que Gragera como primer teniente de alcalde recortara de las fotos que después metía en las redes sociales al alcalde Fragoso hasta que el PP optara por Cavacasillas como posible candidato sin contar con el resto de concejales. Ante este escenario, Cabezas ha optado por el «divide y vencerás» de toda la vida. Aunque la propuesta no tenga pies ni cabeza, él la suelta para meter un poquito más de cizaña. Que nunca viene mal.

Y lo logró en cierta manera. Muestra del desconcierto que creó es la rueda de prensa que convocó el PP este viernes para hablar de la propuesta. En lugar de ignorarla, le dió relevancia.

2. Badajoz se pregunta

Al oír que un concejal del PSOE quiere hacer alcalde a alguien del PP, muchos pacenses se preguntan qué está pasando. Y así Cabezas pone el foco en el Ayuntamiento: en el pulso de la Policía Local, los retrasos en los contratos, los problemas que encuentran algunos inversores para sacar adelante sus iniciativas, y en definitiva en una gestión que hace aguas por la propia debilidad de la unión entre PP y Cs con el apoyo del ex candidato de Vox. Habrá pacenses que, metidos en su vida diaria, se hayan olvidado de que tenemos un alcalde que solo cuenta con el 13% de los votos. El respaldo ciudadano fue en su día muy escaso y su capacidad de poner orden en la amalgama de derechas se está demostrando manifiestamente mejorable.

3. Fortaleza del PSOE

Que el PSOE le haya negado rápidamente la posibilidad y haya recordado a Cabezas que no puede ir ofreciendo pactos al PP sin el consentimiento de la dirección, y que además no se lo van a dar viene a demostrar que es un partido fuerte. Que tienen una estructura. Hace ya tres años, Gragera negoció con Cabezas hasta el último momento la alcaldía. Creo que el portavoz socialista hubiera firmado el 2+2 que Cs le pidió en el último momento y que los órganos del partido le negaron. Ahora se está demostrando el inmenso error de esa decisión de PP y Cs, que no han sabido trazar una estrategia seria tras la salida de Fragoso. Mientras Cs se hunde y el PP anda perdido en la sucesión de Monago, en el PSOE saben lo que quieren. Aunque sea para negarle las pretensiones a su representante en la ciudad más grande de Extremadura.

4. Que hablan de él, bien o mal

Es evidente que Cabezas tiene facilidad para hacer que se hable de él y rentabiliza las oportunidades que se encuentra por el camino. Lo hizo hace solo unos meses cuando le pegaron en un semáforo al grito de «un político va a saber lo que es una paliza». Le dieron dos empujones y tres golpes, que son muy censurables, pero a los dos días parecía que era víctima de la invasión de Ucrania. Otros socialistas sufrieron zarandeos por parte de la misma persona, pero echaron pelillos a la mar. Estos días hemos sabido que el juzgado ha dictado cinco meses y medio de alejamiento al agresor, devolviendo el suceso a la actualidad. Es, además, un chico con suerte. El juicio se ha desarrollado rápido. En cambio, el PP lleva ya años esperando el juicio por aquel caso de acoso en las redes sociales a concejales, funcionarios y empresarios con la esperanza de demostrar la participación de Ricardo Cabezas en todo el embrollo. Aún no tienen ni fecha.

Por otro lado, Cabezas busca que su nombre esté en el candelero a un año de las elecciones mientras el resto de partidos no tienen candidato. Y si lo tienen, están marcados por la incertidumbre. Así le ocurre a Antonio Cavacasillas, que aún espera la confirmación del PP de Madrid. O al propio alcalde, Ignacio Gragera, que aún no sabe si Cs sobrevivirá para entonces. Entre unos y otros, están dejando todo el espacio al candidato del PSOE. Eso él lo sabe y lo quiere aprovechar. Con esta historia de un posible pacto entre PSOE y PP, Cabezas hace que se hable otra vez de él. Que sea mal o que sea bien no le importa. Ha logrado marcar la agenda y centrar el debate.

5. Ganador de las elecciones

Cabezas no pierde oportunidad de recordar que fue él quien ganó en las urnas. El número 25.797 lo tiene grabado a fuego en la muñeca. Ese es el número de papeletas que logró, que suponen 4.510 más que el PP y 16.703 más que el actual alcalde. Él se presenta como ganador de los comicios. Lo tiene escrito en sus perfiles de redes sociales y se lo repite a cualquiera. Con esta maniobra, vuelve a recordar a los pacenses que él tiene más concejales que el resto de partidos y pide el voto para los próximos comicios. Está por ver qué pasará entonces y si los pacenses entienden maniobras como la de esta semana.