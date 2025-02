Cigarras y hormigas

Comenta Compartir

Leo en Twitter que un famoso youtuber, cuyo nombre ignoraremos, en pleno ejercicio de libertad de expresión, que no de profundidad mental, formula la siguiente ... perla: «Un niño no puede aspirar a ser funcionario». Bien es verdad que Twitter no es más que esa ventana virtual donde tan pronto es tendencia Kant como Rociíto y por la que opinan al mismo nivel un presidente de Gobierno y cualquier Perico de los palotes con ínfulas de pensador. Por eso, aun tomándolo con su debida intranscendencia, es interesante comprobar cómo rápidamente surgió una retahíla de opinantes –políticos incluidos– sobre el eterno debate de los «funcionarios y sus funciones».

Ignoro qué niños frecuenta el insigne youtuber, igual que ignoro la utilidad social de su profesión, pero los pequeños que yo conozco, preguntados por qué quieren ser de mayores, no suelen contestar «funcionarios». Médicos, policías, bomberos, profesores..., son algunas de sus aspiraciones ya que, con su mirada inocente y pragmática, solo se fijan en la épica de estos trabajos y no en que, casualmente, quienes curan, salvan vidas, ayudan o enseñan son, generalmente, empleados públicos. También hay pequeños que quieren ser «artistas». Imprescindibles. Los trabajadores de la cultura curan el alma. Claro que «cultura» y «joven deslenguado diciendo tonterías por Internet» (también llamado youtuber) suele ser una contradicción. Es bastante triste que, con una herramienta potencial difusora de ilimitado conocimiento, haya tanto cafre forrándose por soltar lo primero que se le ocurra e influyendo perniciosamente, sobre todo, en los jóvenes. Es lo que tiene ser funcionario decente, que de hambre no te mueres, pero rico tampoco te haces Jóvenes que, además, han crecido entre crisis económicas y conflictos históricos. Que apenas ven una luz antes de entrar en otro túnel. No es, pues, raro que aspirasen a algo de estabilidad y seguridad, al menos, laboral y se preparasen para obtener un trabajo fijo por medio, no lo olvidemos, de un examen que, además de implicar una preparación, es igual para todos. Justificada o injustificadamente, el funcionario tiene su leyenda negra. Decimos que España es un país de funcionarios, aunque nuestro país tiene en porcentaje casi la mitad que, por ejemplo, Noruega. Quizás porque allí valoran esa misión de engrase social que conlleva una burocracia eficiente, ensalzan la sanidad y la educación pública o pagan dignamente a sus cuerpos de seguridad. O que, amparados por la certeza del puesto fijo, muchos funcionarios pierden interés y eficacia. Puede ser. Aunque también puede ser que la solución pasase por un mejor control del sector público y sus funciones, ya que la lentitud e ineficiencia no siempre es culpa del empleado, así como por una oferta de formación constante sin detrimento del tiempo o el bolsillo del funcionario. Recuerdo a un familiar constructor que, medio arruinado por la crisis, me reprochaba tener un sueldo fijo con la misma vehemencia con la que en la época del boom inmobiliario se reía de mi coche de diez años. Es lo que tiene ser funcionario decente. Que de hambre no te mueres, pero rico tampoco te haces.

