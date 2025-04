Cuando cierran un centro, todos perdemos

Comenta Compartir

Me gustaría hacer una breve reflexión en torno a lo que me suscita el cierre del colegio Juan XXIII de Mérida. Los centros ubicados en ... barrios vulnerables, con escasa diversidad económica y social, sufren con mayor fuerza la escasez de alumnos y tendencia a convertirse en guetos, a menudo olvidados por la consejería, que se limita a dejarlos a su suerte, negándoles una dotación digna que permita atender necesidades graves de su alumnado y dotando de líneas a otros centros de su zona, impidiendo que exista una mayor diversidad de alumnado que facilite la inclusión. Esto último es vergonzoso e indica la inexistencia de políticas educativas en materia de adscripción de líneas y dotación de recursos que trasciendan el mero derecho de la elección de centro de las familias. No hay diferencia de criterio en esta cuestión entre las políticas educativas adoptadas por el PSOE que aquellas que defiende el PP.

Estos centros se ven en la tesitura de resistir en condiciones penosas, con escasos medios humanos y materiales, mendigando una atención a la diversidad digna, y a menudo sin poder mediático para visibilizar su situación. No existe un plan integral en nuestra región que tome en serio y facilite la mejora de estos centros. La condición de atención preferente o difícil desempeño se ha convertido casi que en una licencia para obviar. Si la inversión en la escuela ubicada en barrios de rentas medias ya carece de una inversión decente, imaginaos las necesidades de un centro con realidades complejas, que trascienden lo meramente curricular. Tratar a estos centros con respeto requiere de las políticas educativas un compromiso ético, técnico y presupuestario. Un compromiso que supone paciencia y la puesta en marcha de un plan que supone poner en funcionamiento estructuras, medios y personas más allá del ámbito educativo, ya que la pobreza y la precariedad es sin duda uno de los factores que impide el ascenso social y la inclusión de estos alumnos y sus familias. Para la consejería, que estos centros entren en un estado de suicidio inducido de matriculaciones es un alivio. Les evita tener que solucionar un problema complejo, una vergüenza silente que pone la cara colorada a cualquier servidor público con una mínima voluntad ética. Dispersar en otros de la zona al escaso alumnado que resiste en estos centros permite tapar bajo la alfombra un problema que persistirá tras esta solución quirúrgica. Cerrar un centro en un barrio vulnerable es sin lugar a dudas un fracaso para todos. Para la política educativa, para la comunidad educativa, para la sociedad en su conjunto. Revela nuestra incapacidad de construir una sociedad más justa e inclusiva, claudicando ante la posibilidad de un cambio real. A buena parte de la sociedad extremeña a priori quizá no le importa si un centro al que no estaría dispuesto a llevar a su hijo cierra sus puertas. Quizá sí le incomodará que el cierre de un centro acabe haciendo convivir a su hijo con esos niños. Tarde o temprano tendremos que aprender a convivir. Sin duda, una enseñanza de vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY