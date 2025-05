Comenta Compartir

En la televisión de los 80, lo mismo salía Lola Flores que Antonio Escohotado. Este iba a debates donde se hablaba de drogas. Entre la ... literatura carcelaria (Céline o la duquesa de Medina Sidonia), también está su 'Historia general de las drogas', que escribió en parte en una cárcel de Cuenca. Estaba internado, claro, por tráfico de estupefacientes. Puede que la obra del filósofo se haya visto sepultada por ese compendio científico del mundo de las drogas. Pero, como él contaba, iba a la televisión por responsabilidad y por dinero. A Más País, los de Vox le llaman Más Hachís por una ley reguladora del cannabis que no ha prosperado. Escohotado en esa televisión: «Las drogas no matan, mata la ignorancia, las drogas curan». «Prohibir las drogas es como prohibir la escritura». Y a la vez, Los Calis: «Más chutes no, ni más cucharas impregnadas de heroína...». Ahora tenemos a Errejón. Lo peor de la tele es que no salen ya ni Lola ni Escohotado.

