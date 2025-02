No es un error. Esta columna no va de churras y merinas ni de la inconveniencia de mezclar estos rumiantes laníferos, sino de churros, los ... frutos de sartén, y de merinos, aquellos administradores nombrados por los reyes en la Edad Media.

En Cáceres se distingue entre los churros, finos y pequeños, y las porras, gruesas y orondas, de masa más esponjosa. Estas son el resultado de cortar en varios trozos unas enormes espirales de masa frita. También se dice churros grandes o churros pequeños para referirnos a unos y otros. Sobre lo que no se hace distinción es sobre el nivel de grasa de cada tipo. Yo creo que las porras son más grasientas, pero más ricas, aunque ya se sabe que, para gustos, los colores, las novelas de amor y las esperanzas en los políticos. Los churros son hipercalóricos y, sin embargo, deliciosos, y hace bueno, una vez más, aquello de que todo lo que gusta mucho, o es pecado o engorda.

El merino fue un cargo administrativo de nuestra edad Media que se prolongó durante la Moderna. Eran «funcionarios» pluriempleados, pues aparte de ejercer justicia en un territorio determinado, imponían y recaudaban multas, administraban el patrimonio real y desempeñaban funciones militares.

Y ahora la pregunta: ¿qué tienen que ver los churros con los merinos? Pues en principio, nada, es evidente. Desde hace mucho tiempo los españoles decimos que no se deben mezclar churras con merinas porque lo consideramos una insensatez, y empleamos la expresión para indicar la inconveniencia de meter en el mismo saco asuntos o personas de distinta entidad. Pero al menos se habla de ovejas, de distinta raza, pero de la misma especie animal. Churros y merinos tienen menos en común que un gusano y una escritura de compraventa, por más que alguno se sienta como un anélido al pagar la factura de la notaría. O sea que, si inconveniente es mezclar churras con sus primas merinas, mucho más lo será relacionar merinos con churros. Y, sin embargo, la mezcla se ha hecho: los comentarios desafortunados de un periodista acerca de Extremadura, un auténtico churro informativo, han merecido la respuesta de nuestro merino regional, ahora transmutado en presidente, deseando que ese y otros comentarios similares en el futuro se los metan entre los glúteos los que los aireen. Se acabó nuestra mala fama, Extremadura es lo mejó de lo mejó y a quien lo dude, pues que le den…

Ya sé que la carcasa de la frase fue groserota y tal, amén de que tanto más ha resultado estridente cuanto don Guillermo nos tenía acostumbrados a un estilo comedido y apacible. No obstante, ya se ha disculpado. En cuanto a un servidor, salvando esa cubierta áspera, me quedo con el contenido, con el «recao», y me uno a ese propósito del señor Vara. En adelante, ni en broma pienso aceptar que se nos ningunee o se nos menosprecie.

En fin, que, si nuestro actual Merino Mayor se da una vuelta por Cáceres y le place, con mucho gusto le invito a un chocolate con churros. A su elección dejo que sean churros pequeños o porras.