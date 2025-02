Chunda, chunda

Comenta Compartir

Algunos vecinos de La Peza (Granada) han pedido que la 'rave' se celebre de nuevo en su pueblo el año que viene. En los seis ... días que ha durado la fiesta han estado saliendo en la tele y en los papeles (el alcalde no daba abasto para entrevistas). Alguno ha dicho que no hacían más ruido que un frigorífico viejo y se muestran muy sorprendidos por la recogida de la basura, como si fuera uno de esos hornos pirolíticos que se limpian solos. Pero igual que lo de los hornos no está logrado (hay que pasar un paño), el alcalde dice que ya verán cómo han dejado la era.

Hay quien no ve mal que le pongan al lado una central nuclear, una mina de litio o una urbanización de alto copete en zona protegida. Todo eso genera riqueza. Lo que no genera riqueza es querer llevar velo o que te hagan la prueba del pañuelo. A la mayor parte de la gente, una 'rave' le resulta tan ajena como el congresista Kevin MacCarthy. Y no dejamos de hablar de las dos cosas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión