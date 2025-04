El 'chu-cu-chú' del tren

Dice nuestro residente Vara que «la entrada en servicio del tramo extremeño de la alta velocidad ferroviaria, entre Plasencia y Badajoz, será cuestión de semanas ... y no descarta que los Reyes de España vuelvan a Extremadura para este acontecimiento que será histórico».

Lo de los Reyes, no lo sé. Lo de la alta velocidad es una verdad a medias o, directamente, más bien falso, pues se trata de un tren rápido, sin electrificar, ya que las catenarias no se activarán hasta dentro de un año. Y ya sabemos lo que dura un año en Extremadura, si de cualquier inversión se trata. Lo de cuestión de semanas, un brindis al sol, pues pueden ser una o diez mil, para variar. Pero acierta, sin duda alguna, en lo de acontecimiento histórico. Por eso, debería invitar también a tan magno acontecimiento a todos los presidentes, vicepresidentes, ministros del ramo y diputados extremeños, que juraron y perjuraron en sus visitas a estas tierras, que el AVE entraría en funcionamiento en ..., perdonen, pero ya no recuerdo la década. Aunque tampoco sé si habría gradas suficientes para ubicar y contener a tantísimo hijo de... la nación.

Y todo esto para inaugurar, exclusivamente, el tramo entre Plasencia y Badajoz, puesto que del resto de tramos y su conexión con la red nacional, nada se sabe o no se han empezado, como el tramo que nos une con Toledo. Yo le aconsejaría, con todo el cariño y buena voluntad, que esperara un poco más. Las precipitaciones, en estas cosas, nunca son buenas. Y le propongo que, dada la prontísima terminación de la Autovía Cáceres-Badajoz –visto lo avanzado que van las obras–, así como la inminente finalización de las fases pendientes del Hospital Universitario, gracias a las gestiones europeas del ínclito Vergeles –a quien nunca sabremos agradecer tanto desvelo–, aproveche para cursar invitación conjunta.

Muy mal se tiene que dar la cosa para que, ante tal derroche de bendiciones al sufrido pueblo extremeño, no confirmen asistencia a los actos inaugurales tanto el 'Sursum Corda', como el 'Mesías Intergaláctico de Raticulín' el vidente Carlos Jesús, así como la Reina Leonor –que para entonces ya tendrá mando en plaza–. Cosas veredes.