La prensa alemana arremete contra Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, porque se ha comprado un vestido de 7.000 euros. Dicen los alemanes ... que la inflación les va a costar a cada uno 1.400 euros, equivalente a una manga del vestido. Es normal que se escandalicen los alemanes, acostumbrados como están al vestuario de Frau Merkel. Es bien conocido que la señora Lagarde gusta del lujo y se lo puede permitir con al parecer los 40.000 euros mensuales que gana.

En primer lugar, Lagarde no es responsable de la inflación, que se debe al aumento de las materias primas, los carburantes, la electricidad, etc. Se dice que ella se niega a modificar los tipos de interés, que según creo están en el dinero que presta el BCE en torno al 0-1%. Lo que parece que es un precio del dinero bastante barato. Si al BCE, a la señora Lagarde, se le ocurre subir el interés del dinero, creo que nos vamos a enterar de lo que «vale un peine». Según tengo entendido el ministro de Economía alemán dice que se tiene que acabar el dinero barato. O sea, que se preparen los europeos, alemanes incluidos, para ver lo que sube la inflación. Lo que me parece una vergüenza es que esta señora gane 40.000 euros al mes. No sé quien establece este sueldo y si Draghi ganaba lo mismo, pero creo que es un escándalo y que deberán bajárselo como medida de solidaridad con los apuros económicos de los ciudadanos de la UE.