El chovinismo de Gragera

Han pasado 18 días con sus 18 noches y Pedro Sánchez no se ha inmutado ante la reclamación del alcalde, Ignacio Gragera, de recibirle para ... hablar del centro de almacenamiento de energía y su instalación en Cáceres. Qué le vamos a hacer, quizás Gragera tenía que haber apuntado un poco más bajo. A Pedro Sánchez los enfados que surjan en este rincón junto a Portugal deben provocarle pocos dolores de cabeza, aunque sea donde vive y trabaja su hermano, David Azagra.

Cuesta entender la polémica que se ha montado con la instalación del centro en Cáceres. Ahora que la protagoniza el alcalde Gragera y también cuando Fragoso levantaba la voz hace solo unos meses.

El centro de investigación que se le escapó a Badajoz iba a estar en funcionamiento en 2009. Trece años después anuncian otro en la ciudad hermana y grito de alcalde al canto. Por esa regla de tres, tampoco Paradores podrá rehabilitar un edificio histórico en toda la región tras el fiasco del Hospital Provincial, que estuvo mucho más cerca de convertirse en realidad. O si a Cáceres se le cae el proyecto de los budistas en el monte Arropé, nos veremos obligados a cerrarle las puertas al Dalai Lama en toda la región.

Sin embargo, es más razonable pensar que todos tenemos que darnos por satisfechos si las inversiones vienen a Extremadura. Lo hemos visto en estas mismas páginas. Las obras de Amazon han dado trabajo, por ejemplo, a una empresa de Casar de Cáceres, Aglomerados Olleta Torres. Y no es la única firma más allá de los límites de Badajoz que ha firmado con Sacyr, la constructora del centro.

Parece una paradoja que justo cuando Extremadura sale en los medios nacionales por la fusión de Don Benito y Villanueva, otras localidades se dediquen a enzarzarse en un localismo cateto. El alcalde Gragera, que es bastante plano en sus reivindicaciones, ha cogido una bandera que se quemó hace años. Sus esfuerzos serían más productivos en otro tipo de reclamaciones que tenga más posibilidades de revertir. Ir al frente de una guerra perdida de antemano no parece tener mucho sentido.

Comisión Jurídica

Igual ocurre con una de las noticias de la semana. Ahora sabemos que la Comisión Jurídica de Extremadura deja de tener sede única en Badajoz para reunirse también según convenga en Mérida y Cáceres. Y Cs, que tiene en Badajoz una de sus pocas esperanzas para seguir respirando en 2023, ha puesto el grito en el cielo. Qué quieren que les diga, pero una oficina con unos cuantos funcionarios por muy importante que sea su tarea no deja de ser una oficina con unos cuantos funcionarios. Si el futuro de Badajoz depende de ella, estamos listos. Quizás fue bastante más feo cuando lo convirtieron de Consejo Consultivo a Comisión Jurídica y lo sacaron del antiguo Bárbara de Braganza, donde tenían una sede preciosa en el centro de la ciudad. Ese sitio les daba empaque y cercanía a los pacenses.

Cs se equivoca en esta guerra que excita el chovinismo más rancio, como cuando desde distintos sectores de Cáceres se quejan de que las inversiones son más generosas en Badajoz. Les han hecho la ronda sureste, el Helga de Alvear, el nuevo hospital y siguen esgrimiendo lo de 'Mérida no me quiere'. No digo que los cacereños no merezcan más, sino que desde Badajoz tampoco se tiene la sensación de que estén abandonados. Ahora Gragera se ha subido a la misma ola para lamentar que el centro de energía se ubique en Cáceres.

Este tipo de enfrentamientos calan en una parte de los ciudadanos, pero para otros resultan cansinos y hasta insultantes. Se puede esperar más de quienes cobran de todos que crear una política insulsa de localismos. Quién sabe. A lo mejor el pataleo de Gragera le ha llegado a Sánchez por boca de Arrimadas. Para cuatro alcaldes que tienen en todo el país, quizás le pida la foto a cambio de algún voto en el Congreso. Pero, si no hay negociación de este tipo mediante, parece dudoso que el presidente busque hueco en su agenda para darle el gusto y visibilidad al regidor de Badajoz.