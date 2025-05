Cuanto más se vacía de humanos la España interior, más se llena de animales. Debe de ser cierto eso del 'horror vacui' de la naturaleza, ... que incluso llena con ecos el vacío del aire. Y como consecuencia, se está produciendo un desorbitado aumento de accidentes cinegéticos. Aunque el ministro Grande-Marlaska no hizo referencias a ellos en su último informe sobre la siniestralidad en las carreteras en 2021, los choques de vehículos con animales han aumentado un setenta por ciento en los últimos cinco años y todas las previsiones indican que seguirán aumentando. Los atropellos de fauna salvaje, de animales domésticos o de ganado suelto están detrás de algunas de las 1.004 muertes producidas en vías interurbanas que el año pasado no hemos sabido impedir, incluso limitados por la pandemia. En muchas regiones ya es habitual que, al contratar un seguro, las compañías incluyan la cláusula de cobertura cinegética.

Por otro lado, la disminución de la caza y el cambio social de mentalidad, más respetuosa con los animales, han hecho que jabalíes, ciervos y rapaces se confíen, se acerquen sin recelo a los espacios urbanos al comprobar que el hombre no es tan peligroso y pierdan su mejor recurso para escapar de él: ser invisibles.

España es un país con grandes extensiones de tierras medio montañosas por las que nunca pasó una reforma agraria, pero en las que abunda la caza. Y cualquiera que haya conducido de noche por carreteras secundarias de estas zonas venatorias sabe a lo que se arriesga, pues un animal que cruza el asfalto, al ser deslumbrado por una luz cuya naturaleza ignora, reacciona de manera impredecible, a menudo contraria a la que espera el conductor. En los últimos años, más de uno hemos sufrido en carne propia algún percance con ellos. Y un jabalí es tan duro que, incluso a velocidad baja, su atropello provoca destrozos increíbles en carrocería, radiador y motor, con un ruido que te deja espantado. Peor habría sido, desde luego, chocar contra un ciervo, cuya enormidad solo se aprecia de cerca, cuando penetra por el parabrisas y la brutalidad del impacto mezcla el olor de la sangre con el del aceite y la gasolina.

Para bien o para mal, las carreteras son imprescindibles para nuestro modo de vida, una herramienta del progreso impuesto a la naturaleza, que no había previsto en su ordenación una tupida red de caminos asfaltados. Pero la naturaleza sigue sus propias leyes, no admite órdenes ni se sujeta a un código desconocido por los animales, que se saltan sus normas con total inocencia. Engañados por el silencio agrario de la España vacía, de barbechos sin roturar, de casas de labranza abandonadas en fincas donde ya no ladran perros, de muñones de muros junto a las cunetas, la fauna sale de sus madrigueras y pisa las carreteras, que se van llenando de cadáveres, de pájaros que estallan contra los parabrisas, de pobres bichos aplastados bajo las ruedas y que servirán de alimento a rapaces y carroñeras que a su vez acuden al asfalto como a un comedero.

En las rugosas carreteras comarcales de interior, con una exigua señalización que a veces las convierte en laberintos, los accidentes aumentan sobre todo en días con pocas horas de luz, o con mal tiempo, o en festivos y vacaciones, cuando de pronto se llenan de potentes vehículos, en ocasiones conducidos demasiado deprisa por tipos que van mirando el móvil o que, en trayectos cortos, beben tanto que hasta las señales de tráfico se les tambalean y a quienes un ciervo con el que se encuentran de madrugada, al salir de una curva, debe de resultarles la aparición de un fantasma.

Michel Houellebecq, que viaja mucho a España, pero solo conoce las costas, sostiene en 'Serotonina' la absurda tesis de que la causa de los accidentes en las autopistas españolas es la limitación de velocidad a 120 kilómetros/hora. Según él, ese 'ridículo límite' adormece al conductor, que estaría despierto si la velocidad permitida fuera más alta, pues el menor tiempo de viaje y la descarga de adrenalina provocada por la rapidez lo mantendrían alerta.

Aunque coherente con su espíritu provocador, su tesis es errónea y dañina, porque la mayoría de los accidentes se debe al exceso de velocidad de conductores a quienes el pie se les queda pegado al acelerador, fascinados por la rapidez y potencia de los caballos de su motor.

Solo en un matiz tiene razón Houellebecq: en que las autopistas, más cómodas y más seguras con sus líneas fosforescentes, sus grandes paneles informativos y sus altas vallas metálicas para impedir el acceso de los animales, pueden llegar a adormecer al conductor encerrado en su túnel de seguridad.

Pero es en las carreteras comarcales de la España vacía donde la combinación de velocidad y animales sueltos resulta letal: la muerte ciervo, la muerte jabalí, la muerte caballo. Es en esas misteriosas y solitarias carreteras, ligeramente amedrentadoras, donde aparece lo imprevisto, los brutales choques entre una fauna por definición transeúnte y un ser humano que no sabe vivir sin moverse, que no sabe quedarse sentado en una silla.