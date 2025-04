Comenta Compartir

Parece que al nuevo presidente del PP se le están torciendo las cosas, entre las grabaciones de sus compañeras de partido con Villarejo. Compañeras que ... fueron, no hace mucho tiempo, primeras espadas y donde se pone de manifiesto que utilizaban los recursos del Estado para provecho propio y tapar la corrupción que cada día resuena con más fuerza. A eso le añadimos el discurso de la plurinacionalidad bajo la presión de Vox, a quienes no quieren contradecir abiertamente, por si los necesitan a la hora de gobernar en cualquier comunidad, a pesar de las promesas de no hacerlo. Pero ahí tenemos el ejemplo con Fernández Mañueco, envestido presidente gracias al apoyo de la ultraderecha, a la que no solo contrarían con nada; sino que cumplen a pies juntillas todos los mandamientos que les pusieron como condición para que gobernaran en Castilla y León. Si a todos los escándalos diarios que afectan al PP sumamos el chiste de Feijóo diciendo que la visita del rey emérito pone a Galicia en el mapa es para partirse de risa. La visita del Juan Carlos I a la regata que se celebra en Sanjenjo es una falta de respeto a los españoles, a los que ni siquiera se ha dignado a pedir perdón por las bribonadas que ha llevado a cabo, y en cuanto a Feijóo, es una falta de respeto para él mismo, que se quita mérito después de haber gobernado tanto tiempo esa comunidad y, por supuesto, a todos los gallegos a los que parece que ni la cultura, ni la gastronomía, ni sus playas, ni su geografía y, sobre todo, sus gentes son lo suficientemente importantes como para eclipsar la «importancia turística» de la visita de un rey al que, entre otras cosas, debía dar vergüenza volver.

