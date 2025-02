EE UU y China, en la Cumbre de las Américas

La novena Cumbre de las Américas se está celebrando en Los Ángeles desde el lunes y, aunque parezca mentira, Estados Unidos se juega mucho en ella por la cada vez mayor influencia china en el continente. Después de las de Miami (1994), Santiago de Chile ( ... 1998), Quebec (2001), Mar del Plata (2005), Puerto España (2009), Cartagena de Indias (2012), Panamá (2015) y Lima (2018), el continuismo parece asegurado, pero la semana es clave para la política exterior estadounidense.

Reuniones como estas, en las que participan los jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de los países americanos, tienen como finalidad «estrechar» lazos comerciales y diplomáticos entre ellos y muestran las relaciones que la potencia norteamericana mantiene con los países de América y el Caribe. Recordemos que tanto las citadas como las especiales de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia, 1996) y Monterrey (México, 2004) se plantearon, en un principio, para poner en funcionamiento el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), experimento fallido que tendría que haber entrado en vigor en enero de 2005.

Además de la Cumbre de Líderes, cuyo anfitrión es el presidente Joe Biden, y con el espíritu de fomentar una cita más inclusiva, el Departamento de Estado estadounidense ha organizado tres foros oficiales de partes interesadas en la misma: el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta Cumbre de CEO de las Américas. La finalidad de estos, al menos sobre el papel, y la de la propia cumbre es la de promover la cooperación en pro del crecimiento económico, la prosperidad, la lucha contra la corrupción, el cambio climático, la transformación digital, el tráfico ilícito y el fortalecimiento de la seguridad regional, basados en el respeto a la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa.

EE UU no ha invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela a una cita configurada a su medida y la de sus intereses. La cumbre nos indicará su influencia real en el continente y, aunque en ninguna parte de la agenda se mencione a China, el ‘elefante en la región’, la competencia con el gigante asiático es una de las principales preocupaciones de la Casa Blanca. ¿Se podrá dedicar la potencia estadounidense a frenar esta ‘colonización china’ además de a los esfuerzos para recuperarse de la pandemia y de su papel en Ucrania? ¿Está la Casa Blanca por la labor de competir con Pekín en el continente americano? ¿Qué y cuánto está dispuesto a hacer Washington para competir con China en la región?

La única evidencia que tenemos respecto a esta relación es que los cambios en la política exterior estadounidense se explican por el hecho de que el gigante asiático es hoy el primer socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y el segundo de Argentina y Colombia, y que la dependencia del mercado de EE UU se ha reducido de forma preocupante para Washington. Algunos proyectos de infraestructuras que ofrece Biden a dichos países no pueden competir con los créditos de los bancos chinos (130.000 millones de dólares en los últimos quince años), la compra de activos (más de 70.000 millones en la última década), el apoyo a la Iniciativa de Seguridad Global (abril 2022) para crear un orden alternativo, entre otros. La estrategia de seducir con apoyos e incentivos se impone a la de los castigos, flagelos y sufrimientos.

No es ninguna anomalía que las dos grandes potencias no se lleven bien y experimenten una dinámica competitiva. La tarea clave es gestionar dicha competencia global de modo que no degenere en un enfrentamiento que nadie busca ni desea. Ambas partes deben gestionar su pugna con un profundo sentido de la responsabilidad y sensibilidad a las perspectivas del otro, alcanzar compromisos pragmáticos y darse cuenta de que la no contención de los elementos competitivos podría suponer el desastre para ambos países, para toda la región asiática y para el resto del planeta. Obviamente no es la mejor relación del mundo, pero es una relación donde el divorcio es inviable. En el proceso de búsqueda de sus propios intereses, tanto China como Estados Unidos deberían aspirar a maximizar la cooperación y reducir los antagonismos mutuos.

Un cuarto de siglo después del final de la Guerra Fría y en un mundo más pujante que nunca, las dos grandes potencias tienen que entenderse. El riesgo de que ello no sea así nos presenta un escenario nada halagüeño y de ahí la importancia de cumbres como la de las Américas.