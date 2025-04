Comenta Compartir

La vida y el '¡Hola!' enseñan a no saltar verjas con hierros de punta. Este sábado se cumplen 40 años de la muerte de Romy ... Schneider. Pero la muerte que de verdad nos impresionó de pequeños fue la de su hijo en julio de 1981. Ensartado en la reja que saltó en la casa de los padres de Daniel Biasini, marido de Romy. Había saltado muchas veces, pero ese día tuvo mala suerte. Cayó sobre los pinchos y se perforó la arteria femoral. Como los toreros. Se escriben libros sobre el señalamiento de las víctimas de Alcácer. Sobre que no se las puede culpar por hacer autostop. Ahora que si el chemsex. Claro que violan a las que hacen autostop y a las que quedan con desconocidos por Instagram. Lo normal es que no pase nada. Lo anormal es lo otro. Se puede saltar la verja muchas veces. Pero una es la última. Prácticas de riesgo es una expresión utilizada siempre para el sexo. Práctica de riesgo es vivir. Pero, vaya, no ayudes a que te toque la china.

