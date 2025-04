Los chicos del patio

No sé si su colegio tenía patio, pero no puedo asegurarles que el mío lo tuviera. Al menos, no en el sentido estricto del término. ... Mi cole ocupaba un terreno muy amplio y variopinto. Tanto que hasta teníamos un par de pavos reales –con sus colas de colores y todo–, campando a sus anchas por la propiedad. Y sembrando el pánico entre los más pequeños de la EGB, claro. Pero, fuera o no un patio –¡qué más da!–, aquel batiburrillo de pistas de deporte, rocas resbaladizas y caminos de tierra donde perder unas cuantas canicas en una mala partida, será siempre el lugar del tiempo del recreo.

Como yo no aspiraba a un futuro en el mundo del fútbol, pasaba esos ratos deambulando por fuera de los aularios, junto a algunos amigos de clase que compartían mi amor por los balones. Ocurrió solo en dos o tres ocasiones –lo recuerdo bien–, pero mi vagabundeo terminó al darme de narices con dos de esos aspirantes a matones que siempre circulan por esos patios. Me detectaban con la vista y exclamaban al unísono: «¡Mira, el hermano de…!». Yo, entonces, ponía pies en polvorosa y corría en cinco minutos lo que no trotaba en toda la hora que duraba la clase de gimnasia. Por si se les ocurría ensayar conmigo su papel y porque, muchas veces, huir es de valientes –aunque eso lo he aprendido más tarde–.

Pero no siempre se puede escapar. Ni se da con un par de malos aspirantes. En el pueblo de Barcelona en el que vive con sus padres, Sergi –que padece síndrome de Asperger– no pudo. Tenía trece años cuando cuatro compañeros algo mayores le agredieron sexualmente en el patio del colegio. Durante los meses previos le habían ido cosiendo el miedo en el cuerpo: primero, extorsionándole económicamente; después, vejándole a base de insultos; y finalmente –cuenta su madre–, consumando la agresión mientras le decían: «¡Qué suerte! Te vas a quedar embarazado y vas a tener un niño normal». Hace apenas dos semanas el juzgado nº 6 de menores de Barcelona les ha condenado por estos hechos.

No lo sé, pero quizá sea cierto que el patio es siempre el verdadero colegio. El lugar donde uno descubre que la vida se pasa la mitad de su tiempo midiéndote. Yo tuve suerte y me topé con un par de aspirantes que, en realidad, ni siquiera tenían intención de hacerme daño. Disfrutaban viendo cómo el miedo me subía por las piernas y yo huía como alma que lleva el diablo. Quizá algunos de ustedes –sean hombres o mujeres– entiendan bien de lo que les hablo. Porque una cosa es que se nos vayan cayendo las chuches de los bolsillos al caminar por la vida; y otra, muy distinta, es que vengan a quitártelas sin permiso durante el recreo… en el patio.

Por cierto, al ser yo un chico de provincias, resultó inevitable que mis aspirantes y yo nos reencontrásemos. Ocurrió hace unos cinco años. Me di de narices con uno de ellos en un restaurante. Y –sinceramente– me pareció que tenía el cuerpo muy muy grande y la cavidad donde viaja el cerebro… muy muy pequeña. Pero, ¡vayan ustedes a saber! A lo mejor me sucedió como con los pavos reales: que me lo he inventado.

¡Ah! Sergi, ¡cuídate!