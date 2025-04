Las chicas de Zara

Ni la web de Hacienda ha soportado el volumen de solicitudes de la ayuda de 200 euros para hogares con menos de 27.000 euros ... anuales. Casi 18.000 extremeños la pidieron en las primeras 24 horas. Pero, al mismo tiempo que observamos esta realidad, la Junta rebaja las condiciones para formar parte de sus bolsas de empleo a la vista de sus dificultades para poder contratar. Ni siquiera hará falta aprobar el examen. También el Servicio Extremeño de Salud ha previsto que los MIR de último año ejerzan como médicos para desatascar la atención primaria, y a la vez tengan un aliciente para quedarse en Extremadura. En Educación, tres cuartos de lo mismo, con la Formación Profesional sin profesores para algunas materias, especialmente informáticos. De los ingenieros, ni hablamos. Esta búsqueda a lazo de profesionales se suma a quienes advierten de falta de mano de obra menos cualificada para tareas agrícolas, pero también en hostelería o construcción.

En fin, que a la vista de este conjunto de noticias podría pensarse que tenemos un índice de desempleo al estilo de Estados Unidos, cuando el paro actual, según EPA, alcanza el 17%, el 21% en las mujeres, por encima como es habitual de la media nacional. Estas cifras sí ayudan a explicar que cuando se ofrece una ayuda, por mínima que sea, la web colapse, o que sean necesarias las donaciones al Banco de Alimentos, pero es complicado casar ese plano con el de la búsqueda de trabajadores para contratar.

El presidente de la Junta ha repetido hasta la saciedad que Extremadura necesitará a medio plazo 30.000 empleos, aunque se refiere sobre todo a la generación de trabajo de la industria verde. Pero la realidad descrita, contradictoria con esas ayudas que quieren compensar la subida del 17% en el precio de los alimentos, lo cual no impide ver la hostelería llena, otra paradoja del momento económico de eterna no-recesión, es una cuestión de presente. ¿Qué es lo que está pasando para que las cifras de paro convivan con esta búsqueda urgente de trabajadores en educación, sanidad y la Administración en general, tan apetecible siempre?

Una respuesta sería la baja cualificación del grueso de trabajadores extremeños, sin una formación que les permita aprovechar la demanda laboral de los sectores clásicos antes vistos, menos aún en los otros que ya se atisban. Una circunstancia grave, que debería llevar a la Administración a redoblar esfuerzos y diseñar una estrategia en el plano educativo para que los jóvenes no se resignen a determinados puestos o prefieran, como sucedió en el boom de la construcción, empleos de más fácil acceso pero de baja cualificación, pan para hoy y hambre para mañana, y completen sus etapas formativas, la universitaria y la cada vez más potente y demandada FP. Con la mayor cualificación vendrán mejores salarios, a ver si Extremadura deja de ser donde más salario mínimo se paga.

Esta semana escuchaba la expresión 'las chicas de Zara' al hilo de las demandas laborales de las empleadas de Inditex, y resulta una metáfora adecuada de este periodo que vivimos, donde formar parte de la plantilla de empresas con grandísimos beneficios no te libra de la precariedad laboral si tienes una baja cualificación. Este tipo de empleos y otros similares son necesarios para el funcionamiento de la economía y aconsejables para todos en determinadas etapas vitales. Pero no hay que quedarse ahí. Estar bien formado, por otro lado, no siempre garantiza salir del bucle de contratos precarios que soportan muchos jóvenes, pero no hay duda que mejora las opciones de resolver estas paradojas del mercado laboral y aprovechar las oportunidades que brinda.

El reto parece claro, aumentar la formación de nuestra mano de obra, sabiendo que más allá del sector primario y de los servicios también hay un empleo, ya veremos si bien, regular o mal pagado. Y, de paso, recuperar una clase media que se llevó por delante la crisis del 2008 para que tantos hogares no tengan que recurrir a las ayudas oficiales.