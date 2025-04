Comenta Compartir

Uno de los vídeos más vistos de la historia de Youtube es el de la canción de Cindy Lauper 'Girls just want to have fun' ( ... Las chicas solo quieren divertirse), que hace poco superó los mil millones de visualizaciones. En muchas ocasiones, entender a los usuarios de la red es como intentar adivinar el futuro en las entrañas de un animal. Este éxito de una canción de hace más de tres décadas se atribuye al contenido feminista del tema, pero vaya usted a saber. La crisis del PP está estableciendo también extraños récords. La comparecencia del dirigente García Egea contra Ayuso alcanzó las 28.000 páginas vistas en la página web del PP, con lo que se convierte en la pieza más vista del canal oficial de la formación. Sin embargo, la misma rueda de prensa triplica el número de visitas en las páginas de los medios de comunicación. En tiempos tormentosos, las personas que buscan información están rechazando el cauce oficial para buscar medios en los que existe análisis y contexto (y la posibilidad de dejar comentarios). Como era de esperar, la comparecencia de Ayuso no aparece en la cuenta del PP.

