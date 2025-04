Cherchez la femme

Es simplona. Simplona de palabras; de ideas; de indumentaria; de imagen; de formación; de «currículum». Simplona profesional. Una de esas mujeres que no preocupan a ... sus oponentes, varones y varonas, porque, «¡pobrecilla!». Es como la prima del pueblo que se vino a Madrid y anda como loca descubriendo que en México se piensa mucho en ti; la parienta achuchable, inocentona y cariñosota a la que besuquear en algún sarao familiar, pero a la que jamás llevaríamos a nuestro «círculo» porque con toda probabilidad sería señalada como la coña del día. Es todo eso. Nada menos que todo eso. Es Isabel Díaz Ayuso presidenta de Madrid D.F.; jefa del ombligo de esta España desaforada que anda cada mañana jugando a reencontrarse en los espejos del callejón del gato. Es la mujer bendita entre todas las mujeres por los votos y el fervor no solo de sus paisanos de la Villa y hasta Corte, sino por multitud de personas en toda España. Es la Juana de Arco de los diestros y la Cruella De Ville de los siniestros. Es amor y odio. Simpleza y valentía. Es la bella y la bestia al mismo tiempo. Es la releche, dicho sea con todos los respetos.

Los sesudos asesores de imagen que hasta ayer mismo se carcajeaban en su cara hoy andan desorientados, estudiando el por qué, la razón oculta que ha llevado a la despreciada cenicienta a calzar el zapato de cristal y convertirse en la reina del baile. Quizá en su concepción Ivan-redondista de la vida nunca acaben de entender algo tan sencillo como que «la Ayuso» inspira confianza, se la entiende todo y es capaz de darse cuenta la primera, y proclamar sin tapujos, que el rey va desnudo. Una mujer a la que cualquiera no solo le compraría un coche de segunda mano, sino que le daría las llaves del suyo propio. No es doctora, ni siquiera de mentirijillas como el otro, ni se empeña en rebuscar conceptos y palabras hasta el sofoco como Yolanda Díaz «la ministra del extraño prestigio» en palabras de mi admirada Rosa Belmonte. Ni llama a las barricadas de la majadería «de género» como la ministra del no sé qué gaita igualitaria y olé, doña Irene Montero –señora de su señor y actualmente en paradero desconocido–. Ni borda el papel de verdulera como la otra Montero, la del toma el dinero y corre. Es ella, sencillamente ella. Y hasta algunos de sus más irreconciliables detractores se hacían lenguas el otro día de lo bien que estuvo en «el hormiguero» televisivo. Sansirolé, pero entrañable.

Hubo otra mujer que formaba en las apretadas filas de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, ciudadana de tres naciones, doctora en Oxford, brillante, valiente, descarada, toca eso y además marquesa, para acabar de encandilar al snob de Iglesias Turrión. Pero cometió un error im-per-do-na-ble: hacer que todos sus compañeros, y especialmente sus jefes –y ellas– se sintieran liliputienses a su lado. Craso error. La única manera de que no te coman los cocodrilos es que te confundan con un tronco. O tronca. Bonne nuit, mon amour.