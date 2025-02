Comenta Compartir

La ciencia ficción y la política andan parejas. El ministerio de Igualdad e Inseguridad Jurídica parece dirigido por Ursula K. Le Guin. El proyecto de ... la ley Trans incluye la autodeterminación de género. Cualquiera puede ser hombre o mujer si se lo propone. Si así se declara. Pero tenemos una norma ya publicada en el BOE según la cual una mujer puede ser víctima si también se lo propone. Aunque no haya denunciado o el contrario haya sido absuelto. Claro que no siempre se condena a los culpables y claro que no todas las víctimas denuncian. Pero alguna seguridad jurídica tiene que haber incluso en las decisiones administrativas que permitan prestaciones o ayudas. Eso de que EE UU haya aprobado un colirio que corrige la presbicia durante 6 horas suena a 'El hombre que tenía rayos X en los ojos'. Montero va más allá en su ciencia ficción. Ser mujer o ser víctima solo requiere chasquear los dedos como Burt en 'Enredo' para hacerse invisible.

Opinión HOY