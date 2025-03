Víctor Chamorro reescribe Extremadura

Comenta Compartir

El sábado día 6 de mayo, a tres días del primer aniversario del fallecimiento del escritor Víctor Chamorro, en un pueblo tan pequeño como Casas ... de Belvis, su biblioteca municipal le rinde homenaje no solo por llevar su nombre desde el año 2002, también para reunir a todo un pueblo junto con su hija, y personas que desde distintas perspectivas mostraron la grandeza de uno de los mejores escritores del siglo XX en Extremadura. Maite Chamorro, orgullosa y emocionada de estar presente en el acto, le definió perfectamente: «Fue capaz de crear atmósferas que aun nos traspasan el tuétano». Durante todas las intervenciones se destacó su compromiso con los de abajo, «el pan no ha muerto» le obligaba a enfrentarse al mundo concreto que le toco vivir. Víctor estuvo escribiendo durante 50 años, y no dudo nunca en tener presente en toda su obra a personajes, paisajes y pasiones propias de Extremadura. Y lo hizo dedicándose a leer y escribir ficción, novelas, libros de viajes que muy pronto le hizo comprender que la historia de Extremadura tenía que ser reescrita. Y lo hizo creando una novela realista mágica, en la tradición de Valle Inclán, pero también de García Márquez o de Pío Baroja. Buscaba las palabras que le ayudaran a comprender el mundo, que le sirvieran de terapia personal y así lograran expresar el sentimiento de una tierra sin afán de miseria.

A esa investigación histórica dedicó cinco años y publicó 8 tomos de una nueva Historia que le hace descubrir la verdadera identidad del hombre extremeño, de la mujer extremeña: la fraternidad. Aquí descubre el 25 de marzo de 1936, «la fecha primigenia», ese día 70.000 personas, campesinos, yunteros, mueres, niños reclaman unas tierras que le habían sido arrebatadas desde la Reconquista. Esa es la epopeya que Víctor ha rescatado, la historia de los abuelos, abuelas, padres y madres de la actual gente extremeña. La obra de Víctor abarca todos los géneros, es una obra total, por tanto, poliédrica, reconocida con muchos premios y elogios, pero que conservó su independencia hasta tal punto que el propio mercado editorial le rechazó, tanto durante el franquismo como en la democracia. Chocó con la dictadura franquista y siempre quiso guardar su independencia a costa de quedar en el ostracismo. En las diferentes intervenciones se reconoce que la obra de Víctor está por desentrañar.

