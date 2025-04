Vivo en un charco permanente. Me ha costado asumirlo, pero una vez visualizada la realidad, me conformo. Lo malo de los charcos es que hay ... que patearlos. Meterse en ellos no conduce a nada placentero y si además de la humedad, no siento placer, pues me interesa poco, y por esa razón pateo el charco una vez dentro. Posiblemente, meterme en todos los charcos que salen a mi camino para patearlos alegremente, sea un comportamiento que he adquirido como consecuencia de mi amor a los perros, especie animal a la que venero porque son sabios, cariñosos, lisonjeros, bulliciosos, fieles y canallas cuando han aprendido los comportamientos rutinarios de los amos. Saben adelantarse a las emociones, huelen los sentimientos y callan cuando saben que el ladrido no es la solución perfecta para salir a la calle, por muy perentorio que sea.

Soy como un perro, pero me falla la prudencia del ladrido a destiempo, porque muchas veces increpo antes de deber hacerlo, cuando el charco en el que me he metido empieza a llegarme a la barbilla y nadie de los alrededores me hace caso.

También me identifico con la fidelidad irracional. Me entrego a causas que, sin saber porqué, me parecen interesantes, y no me planteo la idoneidad o no de esas motivaciones, y suelo acabar como «abogado de causas perdidas» cuando carezco de titulación para ellas.

El asunto de oler lo que se viene, me funciona. Me adelanto a emociones y descubro, con amigos británicos, que hay que pedir permiso para besar en el lecho de la muerte, pedir permiso para dar la mano, saber si puedo usar o no el bolsillo de la gabardina para protegerme del frío, o mirar al lado opuesto de lo que marca la norma, antes de que me arrase la vida un automóvil en dirección rara. En eso sí soy lista. Me anticipo, huelo la tragedia a distancia y me aparto, por si las moscas, de lo que no está claro. Es verdad que, a veces, me aparto antes de que suceda y me quedo en segundo plano después de haberme comido el marrón, pero como los ingleses dicen: any way.

Soy cariñosa y la pandemia me ha matado el impulso de abrazar. Como soy grande y gorda, abrazaba bien. Era un abrazo cálido y sentido, una manifestación de acogimiento que pretendía indicar al que se dejaba o lo pedía, que estaba dispuesta a considerarlo como de la familia. Pero se me ha pasado. He transitado de una raza canina que se presta al cariño, como el pastor catalán, al Jack Russell que no se deja casi tocar. Ha sido también como consecuencia de ese olfato canino que me ha hecho predecir que el de enfrente sigue aterrado ante lo que se está viviendo.

Ahora estoy en mil charcos a la vez y todos pateados. Salto de uno a otro sin parar y creo que lo que veo y huelo es lo que me conviene proteger, ladrar o silenciar, y no es verdad, porque el charco, charco, lo que de verdad me interesa, se ha quedado en el fondo y el barro del pateo me ha cegado el objetivo y confundido el olor.