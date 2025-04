Chaquetina tras Morales

Comenta Compartir

Cuando me puse a hacer la calle y pasé a ser un reportero dicharachero me compré una chaquetina jaspeá que cumplió trienios. Y jaleé mucho ... la chaqueta del poeta universal Manolo Pacheco. Hoy, que solo uso chaqueta en las bodas, me gusta la del venerable Santiago Corchete. Un día me agradó el chaleco negro de domador de Ángel Cristo, sobre un elefante calle del Obispo abajo huyendo del ayuntamiento con su circo en la feria de Badajoz, sin Bárbara Rey. Lucía chaqueta azul el gobernador civil Luis Julve, quien creyó leerme la cartilla en su despacho (también es guapa la entallada del delegado del Gobierno, Francisco Mendoza). Como la de cuero con que fardaba 'El Jerezano' en el campo de San Juan. O el terno que se gastaban Reyes Honorio y Andrés Toscano (verde botella y granate pasión) tras la barra de Sailor's, antes de pasarnos a lo fregao. Hoy las chaquetas son de quita y pon (ejemplo, la verde con abalorios de Ramón Tamames), basta mirar tras la estatua del Divino Morales, con su blusón, en San Juan. Hay allí un arsenal de chaquetas cambiadas. Oiga, ¿y lo del tren? Ya, si eso, mejor otro lunes. A vé…

