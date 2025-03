La chaqueta de Ramón Tamames

Comenta Compartir

Mi abuela se rompió una cadera a los 96 años. Me decía con expresión de desazón: «Fíjate qué desgracia, ya toda la vida en silla ... de ruedas». He recordado este verdadero canto al optimismo vivencial al leer unas declaraciones de Ramón Tamames en las que dice que «si no lidero la moción de Vox, puedo arrepentirme toda mi vida». Para un individuo con casi 90 años esta aseveración constituye igualmente la constatación de que algunas personas no dan nunca por concluida la evolución de sus convicciones. Se podría pensar que con esa edad uno está más expuesto al deterioro neuronal y que esos giros ideológicos extravagantes en realidad reflejan los estragos de una demencia senil. Pero en el caso de Ramón Tamames es difícil restarle lucidez a su decisión de sopesar el encargo de Vox, al tratarse de una persona con amplísima solvencia intelectual a pesar de sus años.

Referente del Partido Comunista durante el franquismo, ya había participado en las revueltas estudiantiles en la universidad, y publicado en 1960 su obra ‘Estructura económica de España’, uno de los libros de cabecera de la resistencia antifranquista. Pasó por la cárcel de Carabanchel hasta su salida en la amnistía de 1976. Diputado del PCE en 1977, representó a su partido en los Pactos de la Moncloa y fue el candidato comunista a la alcaldía de Madrid en 1979. Más tarde, participó también en la fundación de Izquierda Unida. Es verdad que no es el único personaje que ha renegado de sus orígenes intelectuales; en la historia política española abundan los trásfugas y chaqueteros, algunos de ellos recogidos magistralmente por Sebastián Moreno en su libro ‘Camaleones, desmemoriados y conversos’, pero lo más frecuente es cambiar de chaqueta a alguna formación más o menos adyacente, como Toni Cantó de UPyD a Ciudadanos o Rosa Aguilar de IU al PSOE. Solo tenemos la excepción de Jorge Vestrynge, de secretario general de AP a Podemos, de neofascista a asesor de Hugo Chávez. En el caso de Tamames, aunque ya hace tiempo que abandonó su militancia comunista e incluso coqueteó con el CDS de Adolfo Suárez, debe existir alguna motivación que desconocemos para ese giro copernicano en las ideas en las que sustentó gran parte de su trayectoria política. Estamos acostumbrados a percibir el ideario político como una estructura lineal que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda, con esas posiciones de centralidad donde parece que está la mayoría. Pero ¿y si ese ideario político tiene una estructura circular y los extremos realmente se están tocando de forma que no supone un gran quebranto ideológico el paso de uno a otro? ¿Debemos hacer caso a Pascal Bruckner cuando afirma que «la extrema derecha y la extrema izquierda se confunden cada vez más» al manifestar odios comunes? ¿Tendrá razón Zygmunt Bauman al asegurar que con la prolongación de la existencia seremos protagonistas de distintas biografías, coherentes o no con nuestro pasado? Puede, pero de Tamames no me lo esperaba.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY