Chalecos naranjas

Los centros de poder están en Madrid, que tiene un área metropolitana con tantos habitantes como todo el mundo rural junto. No lo digo por ... decir, puesto que Madrid y su entorno suman los mismos siete millones trescientos mil habitantes que todas las poblaciones de España de menos de treinta mil habitantes. Y eso ya es mucho decir, porque hay quien clasifica el mundo rural puro teniendo en cuenta los municipios de menos de dos mil habitantes, que cuentan con cuatro millones setecientos mil pobladores.

Si afirmásemos que, por lo tanto, el mundo rural no da votos, alguien respondería que los diputados se eligen por demarcaciones provinciales y que, por lo tanto, la diferencia no es tan importante. Y no les faltaría razón, salvo que la disciplina de partido acabe imponiéndose siempre en las Cortes, por lo que el efecto práctico es que, efectivamente, el mundo rural no importa tanto como el mundo urbanita en las estrategias políticas.

Debería tenerse en cuenta que es el agro quien alimenta las urbes, pero eso no cuenta porque la vida en las grandes ciudades transcurre muy alejada del campo. Y no me refiero a salir a pasear por los bosques, sino a comprender el mundo rural, a vivirlo, a conocerlo de verdad.

La distancia abismal con que se mira al mundo rural desde las urbes ha abierto una brecha insalvable con el agravante de que el otro lado ha asimilado una posición de superioridad abrumadora. Los movimientos veganos y animalistas no son más que el reflejo de una sociedad educada desde una única perspectiva. Y esa elevación moral se refleja en la actividad ejecutiva de los gobiernos.

Queda patente, siempre, que quienes alcanzan el poder político están lejos de la sensibilidad de los pueblos. Quien gobierna lo hace para la mayoría, y la mayoría está en las ciudades y vive y siente de un modo completamente diferente a como se vive en los pequeños pueblos. La globalización y la digitalización no los integran a unos y a otros, sino que pone de manifiesto hasta qué punto están alejados.

La manifestación del domingo en Madrid de los chalecos naranjas, «el inicio de la revolución rural» es un intento a la desesperada de revertir una situación que no tiene vuelta atrás. La despoblación de los pueblos en favor de las ciudades es el suicidio de un mundo que pervive a duras penas. Esta voz, pacífica y encomiable, hará recapacitar a mucha gente, pero a largo plazo no cambiará el signo de la política nacional.

Está la solución de los regionalismos. La España Vaciada, Teruel Existe, Soria ¡Ya!, pueden dar sus frutos y obtener rendimientos electorales parciales. Incluso Vox abanderará las reivindicaciones del mundo rural y se llevará muchos votos de ese caladero. Los primeros son un intento a la desesperada. El segundo tendrá anotado en su cuaderno que el mundo rural es el 9% de la población nacional, y cuando esté en el poder echará sus cuentas. Por el mundo rural, mi mundo, nada me gustaría más que equivocarme.