Chacho, tío, bro

Iban cuatro niños delante de mí. No tendrían más de trece; bien abrigados para diciembre, aunque sus tobillos seguían en agosto. «Está mazo buena tu ... novia, bro», dijo uno. Nada que objetar al deje capitalino. En general, la frase me hizo gracia, por aquello de la nostalgia. También le aconsejé de pensamiento. Le conté lo de los lobos con piel de cordero. Seguro que eran grandes amigos, pero mi pesimista interior me dice que la adolescencia aún no comprende términos como lealtad. A la afirmación, niega otro: «¡Qué dices, bro, es to' fea!». Ese niño, con la cautela de un genocida, continuó argumentando de forma magistral las razones por las que la novia de su amigo no estaba de buen ver, repitiendo bro hasta perder el sentido. Me hubiera gustado decirle dos cosas a ese pelele celoso, pero mi atención se desvió al lenguaje que usaban.

«Illo no me enfado, pero me da coraje», dice el vecino de abajo. Me pasa igual con ese anglicismo. Me molesta, pero no quiero que se note. Por las calles andaluzas, parece que siguen con su «illo, hermano», que es más castizo, más de lo nuestro: del tapete encima de la televisión de tubo y menos negro del Harlem, que es lo que quiere ser un madrileño de trece años que viste sin mirar el precio y tiene el cocido en la mesa a las dos.

También me da coraje la asociación que aún oigo entre ser extremeño y no saber hablar, cuando lo que en realidad se quiere resaltar es que no hablamos como ellos. Por los lares del castellano estándar, a las mujeres las cuelgan –de un árbol pequeño, ruego siempre– y no les cuelgan –el teléfono–. Ante este uso chocante del complemento indirecto, nadie dice nada. El silencio es de duelo del oeste. Con lo cual, esto no va de acentos, sino de creencias: ser más o mejor que otros por razones ajenas al lenguaje. «Os coméis letras», he oído mucho. Consonantes. Nos comemos consonantes.

Volviendo al brother perezoso, lo cierto es que ser de los pocos que pueden usar un «chacho» o un «illo» da cierto gustirrinín. Hace poco conocí a uno del Norte que fue a mi pueblo a pasar una temporada larga y, tras dos días dijo «chachos, vámonos», con su ‘s’ acusadora. El resto nos miramos y hubo rotunda complicidad: entre la ternura y el chirrido de una corchea a destiempo.

Por todo lo que voy a decirte ahora, tú que usas bro sin descanso, puedo llegar a entender algo. Entiendo que tener una postilla como las que tenemos de Despeñaperros para abajo resulte llamativo. También entiendo que lo americano puede antojarse más cool, que la globalización no te ha dejado muchas opciones y que nosotros no compartimos nuestras riquezas. Pero lo que mejor entiendo es que tienes trece años. Todo es apariencia y encajar a esas edades, aunque no cambia demasiado la cosa cuando creces. Solo espero que, en la búsqueda adolescente de tu identidad, descubras lo maravillosa que es la lengua española y que decir tío no es solamente «mazo» válido, es nuestro.