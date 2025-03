La cesta de la compra sube y no baja

Comenta Compartir

La inflación sigue creciendo y uno de los efectos más preocupantes es cómo impacta esta subida de precios en la cesta de la compra, que ... sube y no baja, especialmente en los productos básicos. La entrada del nuevo año ha supuesto la entrada en vigor de muchas iniciativas del Gobierno. Entre ellas, la de rebajar el IVA algunos alimentos. En el caso de los productos más necesarios (huevos, leche, pan o cereales) pasan del 4% al 0%; mientras que el aceite y la pasta han pasado del 10% al 5%. Sin embargo, hasta ahora esta bajada todavía no se ha notado a la hora de hacer la compra, ya que los compradores no han percibido que la cesta de la compra haya reducido su valor.

La rebaja del IVA de algunos alimentos más necesarios entró en vigor el 1 de enero. Las patronales del comercio y la distribución defienden que sus establecimientos se han adherido a la normativa en tiempo y forma, mientras que las asociaciones de consumidores se mantienen con la lupa en la mano, tratando de destapar posibles incumplimientos. Hacer la compra en el nuevo año sigue siendo un coste que cada vez supone una carga mayor en el presupuesto familiar. En diciembre de 2022, un mes de compras navideñas, subieron no solo los productos típicos de estas fechas sino los básicos de la cesta de la compra. Los alimentos se encarecieron de media un 15% y se dispararon muy por encima. Hay quienes achacan parte de la inflación a los beneficios de las empresas y piensan que «hay algunos aquí que se están forrando». La subida del precio de los alimentos continuará. La inflación (sino lo remedian) ha venido para quedarse y tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella.

