La cesta de la compra por las nubes

Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado que la cesta de la compra ha subido más de un 15% en el ultimo año. Según los datos, en el mes de marzo de este año la inflación española cerró en cifras que no se ... veían desde mediados de los 80. Con un alza en los precios del 9,8% respecto al mismo mes de 2021, los consumidores comenzamos a notarlo en los bolsillos durante el día a día. Primero fue la luz, después la gasolina y los productos de alimentación. Medidas como la supresión de impuestos de la electricidad o la bonificación de 20 céntimos a los combustibles tratan de frenar la subida del coste de productos básicos. ¿Podría el Ejecutivo de atreverse con la cesta de la compra? Leche, fruta, carne, pescado, aceite, huevos... No es la lista de la compra de un hogar, sino todos los productos en los que los ciudadanos vemos una subida de los precios. En la calle no se tiene ninguna duda de que el gasto en la lista de la compra ha aumentado muchísimo. Está todo por las nubes. La inflación subyacente es el grueso de la cesta de consumo. Que aumente significa que desde hace ya varios meses las subidas se están trasladando al precio final de cada vez más artículos

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora