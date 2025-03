Los ceses de Renfe

Dicen que noticia es que un niño muerda a un perro y no al revés, porque es cuando se produce un hecho que se sale ... verdaderamente de lo común. Pues estamos en un punto, en lo concerniente al culebrón del ferrocarril extremeño, en el que la noticia va a producirse el día en el que todos toditos los trenes que nos conectan con la capital del país lleguen puntuales y subirse a cualquiera de sus vagones deje de ser una aventura con final incierto.

Ese día en el que una aburrida normalidad sea la compañera de viaje, porque será impensable que se pueda producir una incidencia que provoque una demora o acabar el viaje por carretera, será tan extraordinariamente raro que se convertirá en noticia. El día en el que no descarrile una tolva, que no haya un fallo en la señalización, una avería en la infraestructura, un desperfecto técnico y que, por supuesto, haya maquinista a los mandos del tren.

El rosario de incidencias que acumulamos antes y después del estreno tramposo de la línea de alta velocidad, que permite que algunos trenes vayan más rápido por parte del trazado extremeño si hay suerte, nos podía hacer pensar que nada más podía pasar en la rocambolesca historia que nos une lamentablemente al ferrocarril. Pensábamos que habíamos sufrido todos los incidentes posibles, pero nos equivocamos.

Esta semana, en el día de Todos los Santos, el último día del puente de noviembre, el Alvia que tenía que partir a las 16.38 horas de Atocha no pudo salir de la estación madrileña porque el maquinista no se presentó y el que habían designado de reserva no tenía la preparación precisa para sustituirle. Así que los viajeros fueron reubicados como pudieron en un tren con menor capacidad, lo que provocó que algunos fueran de pie o sentados en el suelo, y el convoy al final partió con 45 minutos de retraso.

Pero esta incidencia no es una más de tantas, simplemente porque se podría haber evitado y no hacerlo, no tener un conductor de reserva que pueda conducir un Alvia por la línea extremeña, demuestra una dejadez absoluta por parte de Renfe con esta región, pone de manifiesto que le importa un comino. Justo lo contrario de lo que dice, eso de que está en un «momento de máximo compromiso con Extremadura, en el que se ha preparado a toda la organización para dar máxima prioridad al servicio que se presta a los ciudadanos en esta comunidad autónoma».

Aunque a la vista está que eso no es así, con ese argumento la compañía ha justificado los dos ceses con los que, además de pedir disculpas otra vez y devolver el dinero de los billetes a los viajeros afectados otra vez, ha querido responder a la cascada de críticas que le han llegado y las exigencias de que se asumieran responsabilidades.

Muy clara ha sido la consejera de Movilidad y Transporte al señalar, y ya iba siendo hora de que alguien lo hiciera, directamente al presidente de Renfe, Isaías Táboas, como «último responsable» de lo ocurrido. Tal vez por eso los ceses llegaron al poquito y esta vez han sido dos, porque debe haber pensado la máxima autoridad de la compañía que igual uno no era suficiente para paliar el tamaño de la desfachatez.

Tres ceses lleva ordenados Táboas este año y seguiditos, porque a los dos de esta semana hay que sumar el que se produjo el pasado julio, después de los problemas que marcaron el arranque del Alvia. Entonces, contó Renfe, fue destituido el gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea Madrid-Extremadura. Ahora ha dicho que lo han sido los responsables de Servicio Público (Media Distancia) y Servicios Comerciales (Alvia e Intercity) de la línea Madrid-Extremadura.

Aunque desconocemos en realidad la trascendencia de los ceses, si suponen ser despedidos de la compañía o la cosa se ciñe a un cambio de cromos, parece que la burla no queda ya tan impune como antes y que las exigencias de responsabilidades se atienden en cierta medida. Para encontrar unas decisiones similares hay que remontarse a 2018, cuando se decidieron otros dos ceses, como si en estos cuatro años las conexiones ferroviarias hubieran funcionado a las mil maravillas.

Lo que no ha cambiado de entonces a ahora es la ristra de cargos que hay en Renfe, los hay para dar y tomar, y que las responsabilidades están en los intermedios. Lo ha dicho esta semana el portavoz del Ejecutivo regional y lleva razón: «Lo que no puede ser es que cada dos por tres haya ceses de mandos intermedios; la cúpula de Renfe tiene que tener la responsabilidad de los problemas organizativos que existen». Debe ser que el rosario de incidencias no ha alcanzado el nivel de desvergüenza necesario para ser entendido como responsabilidad de la máxima autoridad de la compañía.