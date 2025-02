La semblanza más certera que se ha escrito sobre Francisco Franco se atribuye a José Antonio Girón de Velasco, falangista de la primera hornada y ... ministro de Trabajo entre 1941 y 1957: «Paso de buey, vista de halcón, diente de lobo y hacerse el bobo». Lo cuenta Javier Rodrigo en 'Generalísimo. Las vidas de Francisco Franco', publicado por Galaxia Gutenberg hace un par de años. Repasando sus páginas me preguntaba por qué miles de personas durante casi cuarenta años le dedicaron al dictador todo tipo de elogios grandilocuentes, exagerados y ridículos. Loas absolutamente disparatadas y contrarias al sentido común: Caudillo por la Gracia de Dios, enviado de la Providencia, héroe invicto, padre de la patria, general inmortal, reencarnación de Santiago… Todo ello con metro sesenta, voz aflautada y haciéndose el bobo ¡Y sin hablar inglés! Si no hubiera sangre por medio sería hasta gracioso. El miedo justifica muchas cosas, pero entre el silencio, el consentimiento más o menos pasivo y estos panegíricos hay un salto que sólo puede explicar la patología del personaje y del propio país.

Hoy nuestros políticos ya no son bueyes, lobos ni halcones, pero lo de hacerse el bobo ha creado escuela. El arte de gobernar consiste en desviar la atención de lo que se desea hacer, sobre todo cuando hay indicios suficientes de que no es bien recibido por los votantes. Para muestra, un botón. La mina de Cáceres tiene una fuerte oposición popular, por eso sólo puede salir adelante si las instituciones se hacen las bobas. «Mina, ¿qué mina? ¡Dónde!». No habrá inauguración, ni plaquita, ni mantos a la Virgen de la Montaña de litio, pero quizá ya haya retroexcavadoras bajo tierra agrandando el calerizo.

El proyecto sigue en pie sólo porque las instituciones se han metido las manos en los bolsillos y silban mirando hacia otro lado, ya veremos si los técnicos hacen lo mismo (avive el seso y recuerde que en la cárcel acaban los que firman, no los que hacen firmar). Los promotores han entregado el informe con partes veladas para que nadie pueda saber de qué va el proyecto que se va a aprobar. 4.200 páginas veladas –no de velo de novia, de anticipo, sino de velado fotográfico, de oscuridad– arguyendo dos de los absolutos intocables de nuestro tiempo: la ciencia y la propiedad de «secretos empresariales». Para digerir esta trampa hay que hacerse el bobo, pues la ciencia sólo es ciencia si se revela y permite la verificación; la propiedad se reconoce cuando se puede demostrar la existencia de lo que se reclama; y la democracia sólo funciona cuando se conocen los detalles de lo que se está decidiendo.

En California conocí a un fotógrafo mexicano que tuvo que huir de su país. Un conocido narco le encargó las fotografías de la boda de su hija. En el laboratorio se le velaron los carretes y perdió todas las imágenes de la fiesta. No diré su nombre porque, si bien ha vuelto a Ciudad de México treinta años después, intenta pasar desapercibido. Comimos unos tacos por Coyoacán y regresó a Estados Unidos. Hay velados que dicen más que lo que pretenden ocultar.