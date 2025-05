Comenta Compartir

Tanizakis descubrió la importancia de la oscuridad en el restaurante Waranjiya de Kioto. Allí acudía con frecuencia a cenar a la luz de candelabros que ... alumbraban tenuemente la comida. La sombra producía una imagen excepcional: no todo estaba visible a primera vista, lo que agudizaba el sentido del gusto. La occidentalización de Japón extendió la luz eléctrica a todos sus rincones. El Waranjiya sucumbió a la presión modernizadora y sustituyó la penumbra de los candelabros por lámparas eléctricas que irradiaban una luz absoluta. Las calles y las casas fueron renunciando a la sombra, despreciándola como algo anacrónico. La luz, su exceso y su poder deslumbrante, transformó una sociedad cada vez más volcada hacia una transparencia reacia a los misterios y a la incertidumbre. La modernidad acabó con la sombra. En todo este tránsito de las tinieblas a la luz, hemos olvidado los inconvenientes de la claridad, que destruye más de lo que ilumina: su función no es alumbrar, sino anular la sombra. Lo mismo que el ruido, cuyo propósito es ocupar todos los espacios del silencio. Nuestro particular horror vacui sensitivo.

El 28 de abril, los ibéricos volvimos temporalmente a la sombra. Fue algo excepcional, especialmente duro para los que se quedaron atrapados en ascensores, para los que tenían que sacar un periódico adelante y para los que dependen de la luz para respirar, pero una gozada para el resto. Tras unas primeras horas de rumores y cuñados, que si Putin, que si Sánchez, la gente perdió la esperanza en recuperar la cobertura y se tiró a la calle. No había café, pero sí cerveza. El apocalipsis nos pilló en terrazas tomando cañas. Nunca se ha visto tantas personas paseando, ni tanta tranquilidad, ni tanta lentitud, como un domingo cualquiera antes de la era del smartphone. El problema, o la bendición, no era estar sin luz, sino que se inutilizaron nuestros móviles. Los rostros eran otros, de una humanidad recobrada. Las parejas al borde del divorcio paseaban felices de la mano, reconciliadas con una temporalidad hecha a nuestra medida. Hasta los jóvenes entonaban antiguas canciones que jamás habían escuchado en Youtube. Los niños jugaban tranquilos sin la presión del horario industrial que les somete a rutinas cardiacas. En los pueblos, las sillas volvieron a las puertas y la tarde calló a plomo con la lentitud con la que caen las hojas en el otoño. Fue esperanzador comprobar la capacidad que tenemos para volver a ser humanos cuando nos obliga la oscuridad. Poco duró la calma. Con la noche, volvió internet a robar nuestra atención, volvieron las prisas, las discusiones y las miradas fijas al ir y venir de lucecitas que nos chillan desde la pantalla y que requieren del afanoso movimiento de nuestros dedos. El apagón fue un capricho del destino: aquel mismo día se celebraba el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Definitivamente, nuestra salud y nuestro remedio residen en la sombra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión