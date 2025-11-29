Uno tiene su corazón jacobino, la imprecisión del relato histórico y la expectativa de un horizonte sin cadenas. Pero también tiene ojos para leer y ... consciencia para discernir entre la idea y la pamplina. Se consiguen resultados con mucho esfuerzo, si bien su perfeccionamiento nunca termina. Lo más importante en la vida, y también lo más difícil, es discernir qué es la estupidez, dónde radica, qué formas adquiere y en quién se encarna, y trabajar duro en levantar una muralla para detenerla. Esto no se enseña en los colegios. Que las posibles victorias no relajen vuestro empeño, la estupidez siempre contrataca.

En esto de los premios hay que reconocerle el acierto a la Fundación Princesa de Asturias. Entre sus galardonados hay importantes pensadores de los mundos inútiles, amigos y referentes siempre de esta columna, como Umberto Eco, Mary Beard, George Steiner o Nuccio Ordine. El último ha sido para Byung-Chul Han, filósofo del que leo todo pese a las reticencias del culturetismo patrio, siempre ávido en disparar contra el que destaca, pues lo consideran superficial, reiterativo y de oraciones cortas. A mí me parece exactamente lo contrario: ha conseguido explicar con pocas palabras la deriva destructiva de nuestro mundo, caracterizado por el cansancio de la autoexplotación, la fragilidad de los compromisos, la flexibilidad frente al conocimiento, ¿el fin de los ritos?, el mercado de la transparencia y de la positividad y, esta vez sí, el fin de la narración, sustituida por el el mamporreo de la comunicación. El último libro trata sobre Dios y Simone Weil, escrito antes de la exhibición monjil de Rosalía. Hay que reconocerle la capacidad para tocar temas candentes que no han sido iluminados previamente por la linterna de los medios o las redes.

En la gala, Byung-Chul Han subió al estrado, como nuevo Sócrates, para alertar del peligro de la IA, de los smartphone, de la virtualidad y de un mundo que no lo recibimos como una condición sine qua non de nuestra humanidad, sino como un proyecto agotador que debemos merecernos con mucho entusiasmo. Es curioso cómo la Jefatura del Estado premia a pensadores que alertan de la deriva autodestructiva del mundo que la misma institución representa. Me imagino que la corona utiliza las condecoraciones para afirmarse como embarcación segura, blindada a las piedras de la crispación y la estupidez.

A la vez conocimos la novela premiada con el Planeta, fallo que se da a conocer en una cena que el grupo empresarial organiza como una gran boda aspiracional, con centenares de invitados que apenas conocen a los novios pero que se espera de ellos mucha generosidad. Este año recayó en el cuñado de turno –dicen que en realidad el premio literario recae en el finalista, el dinero, en el ganador–. Planeta, líder de ventas en el centro comercial, lo promocionó como la victoria de la «literatura popular» frente a la «literatura elitista». Bling, bling, bling.

Esta es la disyuntiva de nuestros días: la España descarada de la pela, el pelotazo y el business y la España institucional aburrida y alarmada. Byung Chul-Han o los tertulianos de Pablo Motos. De esto va el nuevo ciclo electoral.