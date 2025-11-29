HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SABERES INÚTILES

El premio

César Rina Simón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Uno tiene su corazón jacobino, la imprecisión del relato histórico y la expectativa de un horizonte sin cadenas. Pero también tiene ojos para leer y ... consciencia para discernir entre la idea y la pamplina. Se consiguen resultados con mucho esfuerzo, si bien su perfeccionamiento nunca termina. Lo más importante en la vida, y también lo más difícil, es discernir qué es la estupidez, dónde radica, qué formas adquiere y en quién se encarna, y trabajar duro en levantar una muralla para detenerla. Esto no se enseña en los colegios. Que las posibles victorias no relajen vuestro empeño, la estupidez siempre contrataca.

