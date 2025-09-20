HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Saberes inútiles

La patria

César Rina Simón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Siento bastante indiferencia por todo esto de los afectos patrios. Ni banderas, ni himnos ni personajes mitológicos despiertan mi interés. Cuando las lágrimas escasean y ... las emociones se esparcen cada vez más en el tiempo, con un pulso de urgencias, conviene guardarlas para los momentos que realmente lo merecen, y no desperdiciarlas en cosas que sólo existen en nuestra imaginación. Por este lado de Europa las fronteras parecen delimitaciones bíblicas que se pierden en la noche de los tiempos, pero en el este hay personas que han pertenecido en pocas décadas a varias naciones, han cantado diversas canciones y han aprendido en las escuelas que los suyos –unos diferentes cada vez– son los mejores del mundo. Es probable que mi desinterés patrio esté motivado por mi trabajo: investigo cómo los Estados del siglo XIX tuvieron que inventarse historias rocambolescas para generar en sus súbditos –rebautizados como ciudadanos nacionales– estados de adhesión a la nación, una especie de Dios particular. Cuesta explicarlo, pues contradice nuestra manera de entender el mundo en compartimentos estancos naturales, pero lo cierto es que unos señores se sentaron en despachos isabelinos a crear cuentos, banderas e himnos para que la gente pagara impuestos, respetara las normas e hiciera el servicio militar en nombre de una idea incuestionable.

Espacios grises

hoy La patria

La patria