Siento bastante indiferencia por todo esto de los afectos patrios. Ni banderas, ni himnos ni personajes mitológicos despiertan mi interés. Cuando las lágrimas escasean y ... las emociones se esparcen cada vez más en el tiempo, con un pulso de urgencias, conviene guardarlas para los momentos que realmente lo merecen, y no desperdiciarlas en cosas que sólo existen en nuestra imaginación. Por este lado de Europa las fronteras parecen delimitaciones bíblicas que se pierden en la noche de los tiempos, pero en el este hay personas que han pertenecido en pocas décadas a varias naciones, han cantado diversas canciones y han aprendido en las escuelas que los suyos –unos diferentes cada vez– son los mejores del mundo. Es probable que mi desinterés patrio esté motivado por mi trabajo: investigo cómo los Estados del siglo XIX tuvieron que inventarse historias rocambolescas para generar en sus súbditos –rebautizados como ciudadanos nacionales– estados de adhesión a la nación, una especie de Dios particular. Cuesta explicarlo, pues contradice nuestra manera de entender el mundo en compartimentos estancos naturales, pero lo cierto es que unos señores se sentaron en despachos isabelinos a crear cuentos, banderas e himnos para que la gente pagara impuestos, respetara las normas e hiciera el servicio militar en nombre de una idea incuestionable.

El nacionalismo explica que nos sintamos identificados con acontecimientos del pasado protagonizados por personas nacidas en este territorio. Según esta lógica, los españoles de hoy, o los franceses, alemanes o guatemaltecos, deben sentir orgullo por cosas que pasaron hace siglos, como si aquellos de entonces hubieran actuado para ser celebrados por los de ahora. Sin embargo, no hay propuesta nacionalista uniforme, ya que la política, y el tiempo, marcan sus matices e imponen sus afinidades electivas. ¿Quién es de los nuestros y quiénes son los otros? Depende...

Puestos a buscar orgullos y vergüenzas, recordaba estos días la siniestra –y no menos asquerosa– opinión pública de los medios de comunicación españoles en los años treinta y cuarenta en relación con el Holocausto. Es cierto que estaban bajo un estricto control totalitario, y que la sangre en putrefacción de las cunetas acongojaba, pero uno siempre puede jugar la baza del silencio. Durante años y en miles de páginas se incentivó la deshumanización de los judíos, se colaboró diplomáticamente con su persecución –hubo excepciones, claro, como en las matemáticas– y se celebraron las políticas raciales nazis. Es probable que usted, lector, viva en una calle con el nombre de un personaje de la época que participó en este linchamiento. No sé si los alemanes fueron conscientes del Holocausto, pero si se van a cualquier hemeroteca verán que los españoles tenían información suficiente como para intuirlo.

Décadas después, la historia sigue con sus rimas. Hoy son los palestinos los judíos de entonces. Están siendo aniquilados con unos métodos y una impunidad que asombra después de Auschwitz. Por eso, en esto del orgullo patrio, declaro mi más absoluta admiración por todas aquellas personas dignas que han tomado las carreteras para manifestar su rechazo a la barbarie. También por el párroco del Espiri. Vueltas ciclistas y romerías hay todos los años, pero la oportunidad para detener un genocidio es ahora.