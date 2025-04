Lo memorable

Con la última campanada del año terminaba el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. En el lado de acá las celebraciones pasaron sin ... pena ni gloria, como si lo ocurrido fuera algo estrictamente portugués, algo para llenar de contenidos culturales los departamentos y las embajadas. Al vecino sólo le reconocemos el mérito de comer barato, y ya ni eso. No tenemos solución y así nos va. El 25 de abril es uno de los acontecimientos más memorables –tomando el adjetivo de la homónima novela de Lídia Jorge– de los últimos siglos, y ocurrió ahí al lado, a tiro de piedra, una mañana en la que nadie lo esperaba, asombrando al mundo con una gesta colectiva que tardarán en ver las generaciones venideras.

En septiembre pasó por Cáceres Tereixa Constela, invitada por Gabriel Moreno para presentar un libro precioso titulado 'Abril es un país'. Es imposible no emocionarse al leerlo y comprender la valentía de un pueblo desolado, machacado y aterrorizado que, en un arranque épico, plantó cara pacíficamente y acabó con la dictadura más longeva de Europa. Nosotros venerando turísticamente bustos romanos mientras la sombra del heroísmo se proyectaba majestuosamente por las calles de Lisboa al ritmo de unas pisadas convertidas en himno de la dignidad. Decía Tereixa que la revolución de los claveles conmovía tanto porque nos ponía frente al heroísmo, demostraba su existencia. No puedo estar más de acuerdo. Todo lo que toca la revolución se engrandece, se dignifica, brilla y orienta. Como brillan y orientan los grafitis de Salgueiro Maia recordando aquella mañana en la que el capitán se enfrentó con las manos levantadas a los cañones que le apuntaban. Capitán, por cierto, defenestrado y sin compensación del Estado por los méritos que atesoraba. Como brilla el silencio del cabo José Alves da Costa, que se negó a cumplir las órdenes de disparar contra las tropas sublevadas en el Terreiro do Paço. Gracias a ese gesto de insumisión la revolución triunfó y se evitó un derramamiento de sangre. Ese cabo se mantuvo en el anonimato con el estoicismo del que sabe que en los ataúdes también se pudren las medallas. Cuarenta años después, el fotógrafo Alfredo Cunha y el periodista Adelino Gomes lo encontraron en un bar de Balazar, al norte de Portugal, sin ser consciente de que su acción, en este caso su no acción, había sido determinante. Como resplandece la novelista Lídia Jorge, con todos los premios y lectores que se pueden tener y fiel a las editoriales que han apostado por ella para enseñarle al mundo que todavía hay gente sin precio.

Aquello fue excepcional, majestuoso. Antes y después pasaron cosas y la historia las ha llenado de complejidades, pero aquel día concreto cayó sobre la humanidad con la pureza de un copo de nieve. Vendrán más aniversarios y la memoria de lo inaudito se irá perdiendo paulatinamente. Entretanto, esta gesta imposible sigue estremeciendo a millones de personas. Personas que somos portugueses, aunque no tengamos el cartão de cidadão, porque la patria es un estado de ánimo y el 25 de abril es el nuestro.