Saberes inútiles

El mal

César Rina Simón

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Los filósofos Edmund Burke, Joseph de Maistre y Louis de Bonald vieron con pavor cómo la Revolución Francesa acababa con todos los pilares que habían ... ordenado el mundo hasta 1789. Los tres, desde horizontes contrarrevolucionarios, coincidieron en señalar los riesgos de que la ideología determinara presupuestos morales que antes eran universales. Su mundo, no menos idealizado y profundamente aristocrático, queda lejos, pero sus advertencias no fueron descabelladas. Toleramos la barbarie, las bombas, el hambre y los cadáveres de los niños cuando vienen con aval político. Nuestra resistencia al mal está condicionada por tintes partidistas y en ocasiones por justificaciones nacionalistas, religiosas y étnicas. Los derechos humanos están condicionados por el bando, el apellido y el color de piel de la víctima y del victimario. Así de caprichosa es nuestra sensibilidad.

