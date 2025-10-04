Los filósofos Edmund Burke, Joseph de Maistre y Louis de Bonald vieron con pavor cómo la Revolución Francesa acababa con todos los pilares que habían ... ordenado el mundo hasta 1789. Los tres, desde horizontes contrarrevolucionarios, coincidieron en señalar los riesgos de que la ideología determinara presupuestos morales que antes eran universales. Su mundo, no menos idealizado y profundamente aristocrático, queda lejos, pero sus advertencias no fueron descabelladas. Toleramos la barbarie, las bombas, el hambre y los cadáveres de los niños cuando vienen con aval político. Nuestra resistencia al mal está condicionada por tintes partidistas y en ocasiones por justificaciones nacionalistas, religiosas y étnicas. Los derechos humanos están condicionados por el bando, el apellido y el color de piel de la víctima y del victimario. Así de caprichosa es nuestra sensibilidad.

Hannah Arendt ha escrito las mejores reflexiones sobre nuestra relación con el mal. Lejos de lugares comunes y de discursos autocomplacientes –lo que le granjeó serios problemas con los sectores sionistas–, pretendió entender la barbarie del siglo XX más allá de la responsabilidad de los líderes políticos. Esto no significa que Hitler no fuera el líder del Holocausto, pero en su ejecución participaron voluntaria y entusiásticamente centenares de miles de personas. Arendt profundizó en cómo los alemanes habían perdido la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, cómo habían olvidado absolutamente todos los referentes morales y cómo habían asimilado una ideología que banalizaba el mal para practicarlo en el día a día sin el menor remordimiento. Para Arendt, cuando una sociedad es incapaz de diferenciar entre el bien y el mal se encuentra a las puertas de la barbarie. Un mal que no es producto de sádicos monstruos, sino que se presenta burocratizado, necesario, lógico, y se ejecuta de una forma irreflexiva, sin empatía, como una tarea administrativa más e, incluso, como un servicio a la nación o al partido. Ante esas puertas nos encontramos, aplaudiendo bombazos, justificando hambrunas y aparentado ser expertos en etimología para no decir genocidio, como si matanza indiscriminada, carnicería, aniquilación o masacre fueran cosas menores. ¡Ay, las palabras!

Quizá no sea baladí recordar, e incluso imprimir y pegar en la nevera, una brevísima guía del mal. ¡Por fin los imanes de las vacaciones van a cumplir una importante función! Lo primero es aceptar la fragilidad humana y nuestra necesidad de cuidarnos colectivamente, lo que se puede resumir en una regla: el fuerte protege al débil. Esto está en las religiones, en la Ilustración, en el escultismo y hasta en nuestro cerebro reptiliano.

Mal es: secuestrar y matar jóvenes en un concierto, violar y maltratar, asesinar inocentes, atacar hospitales y colegios, provocar la muerte por inanición de millones de personas, organizar el exterminio de poblaciones, aprovechar la desesperación para sacar rédito económico o invadir países para solventar crisis políticas internas. Imprima esto y cuando identifique alguno de estos puntos, aunque lo justifique su opción ideológica, recuerde que ahí está el mal.