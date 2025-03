El escritor Simon Leys caminaba por unos estrechos callejones sin empedrar en la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, cuando un cartel escrito en ... caligrafía china llamó su atención. Wu yong tang, algo así como escuela de saberes inútiles. No pudo evitar sentirse atraído por ese aparente oxímoron y entró para siempre en la patria de la inutilidad, aquella que también nos invitó a habitar Nuccio Ordine.

Siento una profunda admiración por todas aquellas personas entregadas a los saberes y las prácticas inútiles, libres de toda plusvalía y certificado, por las que hacen puzles durante tardes enteras para luego guardarlos en cajas, por las que pasan las horas mirando las musarañas de las paredes, por las que estudian por mera curiosidad y por el alumnado que en selectividad se examina de latín y griego y que ha decidido, contra mareas tempestuosas y temibles lestrigones, dedicar el resto de su vida al conocimiento de lenguas muertas. Durante meses, los monjes budistas en el Tíbet y en el exilio de Dharamsala realizan inmensos mandalas con sales de colores y los destruyen en apenas unos segundos para convencerse a sí mismos de que nada tiene importancia y mostrar a sus fieles la naturaleza transitoria de la existencia.

Quienes reconocen el valor de lo inútil y lo practican se han liberado de buena parte de las pesadas losas que nos aplastan: rendimiento, producción, aprovechamiento, beneficio. ¡Que nadie pierda el tiempo! Decía Federico García Lorca que las cosas «cuando buscan su curso, encuentran su vacío». En 1929, el año del Crack y de las gentes desesperadas lanzándose desde los rascacielos, el poeta visitó Nueva York. Allí escribió un poemario que se estudia en los colegios pero no se lee. 'Poeta en Nueva York' es un grito desesperado contra la modernidad que representaba el capitalismo americano y el utilitarismo que acabaría imponiéndose y globalizándose. Lorca supo ver como nadie la deshumanización que nos acechaba. Sintió pavor en sus calles y lo contó para que la parte del mundo hispanohablante no se cegara con las luces, los tamaños y las alturas. «Aguas podridas», «columnas de cieno», «angustia dibujada», «enjambres furiosos», «sudores sin fruto».

Hoy Nueva York ya no aterroriza, ya no es esa ciudad «sin mañana ni esperanza posible». Al contrario, la visitamos, nos sacamos fotos y las compartimos corroborando qué bonito y alto es todo y lo afortunados que somos por estar allí. La admiramos. Quizá esto explica la insatisfacción que nos asola. Hemos perdido la capacidad de distinguir lo que es infierno de lo que no lo es. Hemos hecho de Nueva York un lugar posible, incluso deseado. De ahí nuestro sufrimiento, nuestras prisas, nuestras pastillas y nuestras soledades.

Hace unos años vi a un americano pedir un café en Elvas. «Coffee, please». La camarera le sirvió una bica y el turista pensó que era una broma. Con una sonrisa irónica, la corrigió. «Sorry, american coffee». Entonces la camarera derramó la bica en un vaso grande y lo rellenó de agua. Todos quedaron contentos.

Sea esta columna refugio, parafraseando a Leys, de lo esencial de «nuestra común humanidad» y de todos aquellos entregados al noble arte de los saberes inútiles.