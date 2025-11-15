Las guerrillas

Hace un par de años se congregó en un curso de verano en Yuste la flor y nata de la literatura en español, que no ... es lo mismo que la española, convocada por Antonio Sáez Delgado para repensar el legado de José Saramago. En el patio del monasterio se juntaron premios nacionales, premios Cervantes, premios de la crítica, escritores todos de fama internacional con decenas de miles de ejemplares vendidos a sus espaldas, algunos frecuentes en las porras siempre esquivas de candidatos al Nóbel. El curso salió infinitamente más barato que el sarao de los Vargas Llosa, pero hoy no les voy a hablar de esto.

El sábado estaba con mi mujer en la cocina con la radio de fondo cuando reparamos en una entrevista que le hacían a Laura Restrepo por el lanzamiento de su último libro: Soy la daga y soy la herida. La colombina es una narradora portentosa, marejada de aquello que se conoció como 'Boom latinoamericano' y expresión del realismo mágico, forma de ver el mundo que también es la mía. Entonces le conté a mi mujer lo que pasó en aquellos tres tórridos días de julio en Yuste y coincidimos en que merecía ser compartido.

Resulta que a todos los asistentes nos llamó poderosamente la atención la actitud de dos escritores: Sergio Ramírez y Laura Restrepo. El primero, premio Cervantes, la segunda, premio Sor Juana Inés de la Cruz, por citar los más representativos. ¿Qué nos sorprendió tanto? Su interés.

Por el atril pasaron muchas personas, algunos auténticos santones de la cultura y, otros, jóvenes absolutamente desconocidos. La mayoría de los escritores españoles fue a hablar de su libro, lo esperado, y sólo se quedaron cuando era el turno de otro colega que consideraban igual o superior en importancia. Cuando los 'nadies' tomaban el estrado, los autores españoles se retiraban. Uno de los conferenciantes 'estrella' ni siquiera consiguió aprenderse el nombre de la periodista que le entrevistaba.

La literatura española en ocasiones parece una orden nobiliaria en la que todos saben a quién tienen por encima y por debajo. A veces suceden rebeliones, llámese Irene Vallejo o David Uclés, pero son esporádicas. En Yuste, a lo largo de todas las sesiones, e independientemente de quien hablara, Sergio Ramírez y Laura Restrepo escucharon con respeto y atención todas las conferencias, sin pestañear, sin levantarse, preguntando, tomando apuntes e interesándose por cada una de las ideas expuestas.

Durante mucho tiempo he buscado una explicación coherente a este derroche de atención horizontal. Me obsesioné con la posibilidad de descubrir la fuente de la ejemplaridad. Leí sus novelas y decenas de entrevistas. Hoy creo haber encontrado una respuesta plausible. Sólo hay un nudo biográfico que une al nicaragüense con la colombiana: ambos en su juventud pertenecieron a la guerrilla.

Los dos han conservado la intuición, guerrillera si quieren, de que la belleza, la verdad o la idea puede encontrarse en cualquier lugar y en cualquier persona. ¿Para qué si no hicieron la revolución?