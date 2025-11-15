HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
SABERES INÚTILES

Las guerrillas

César Rina Simón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace un par de años se congregó en un curso de verano en Yuste la flor y nata de la literatura en español, que no ... es lo mismo que la española, convocada por Antonio Sáez Delgado para repensar el legado de José Saramago. En el patio del monasterio se juntaron premios nacionales, premios Cervantes, premios de la crítica, escritores todos de fama internacional con decenas de miles de ejemplares vendidos a sus espaldas, algunos frecuentes en las porras siempre esquivas de candidatos al Nóbel. El curso salió infinitamente más barato que el sarao de los Vargas Llosa, pero hoy no les voy a hablar de esto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  3. 3 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  4. 4

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  5. 5 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  6. 6 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  7. 7 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  8. 8

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  9. 9 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  10. 10

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las guerrillas