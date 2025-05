Lo flexible

El mundo parece haber entrado en una etapa de autodestrucción y nos ha pillado viendo vídeos de gatitos y votando, periódicamente, a los mismos que ... cargan la pólvora y encienden la mecha. Resulta que el paraíso que nos prometía la tecnología –¡una tablet para cada niño!– era la extensión de un control psicológico consistente en hacernos trabajar en nuestro tiempo libre sin percatarnos de que estamos trabajando y en aumentar brutalmente los beneficios de las multinacionales ciberfetichistas a costa de nuestra atención. En esto son unos genios, hay que reconocerlo, hasta el punto que han denominado «galletas» a la cesión voluntaria de nuestros datos con fines publicitarios: ricas cookies. Por ello posan junto a los emperadores con todo el fasto de la impostura, porque saben que el poder ya no se cifra en derechos, libertades, recursos o gestión, sino en una realidad paralela que ellos mismos han creado con sus miedos y mentiras. Millonarios jugando al gran hermano con la humanidad y nerones tocando la lira, ¿qué puede salir mal? Quizá el equilibrio universal haga que los sátrapas se destripen entre ellos y que los nerones, en un arrebato de sadismo, sacrifiquen a los 'listos' que les han aupado. El mal se autoregula con su propia energía destructiva.

Trump no inventó el racismo ni la egolatría ni la plutocracia, aspectos intrínsecos a la política norteamericana desde que «God trusts in them». Pero hay un cambio sustancial que tiene que ver con las formas. Antes podían ser racistas o megalómanos, pero algo les decía que eso no estaba bien, por lo que moderaban sus pulsiones con palabras biensonantes y premios nobeles de la paz. En Europa, hace un siglo, el fascismo y el nazismo no inventaron nada. La dominación, la violencia, el terror y la limpieza étnica ya sobrevolaban la mente de algunos iluminados. La diferencia de Hitler y de los campos de exterminio fue la de publicitar la barbarie como marca del progreso de la civilización, entender el mundo como una guerra continua en la que solo había dos roles posibles: el exterminador y el exterminado.

No deja de sorprenderme la admiración por hombres fuertes, rígidos, invencibles, sin contradicciones, sin dudas, como si la mitología griega hubiera retornado y la historia de la humanidad volviera a jugarse en el campo de los dioses inmortales. En lugar de aceptar y reconocer la fragilidad humana en nosotros y en los demás, adoramos a «hombres» –siempre hombres– aparentemente perfectos, poderosos, conquistadores, altivos. Celebramos al matón de la clase en lugar de arrinconarle por antisocial. Admiramos las fanfarronerías en lugar de ridiculizarlas. Encumbramos al que se ha quedado con la parte del pastel que nos tocaba. En el siglo XII, el poeta indio Basavanna ya advirtió del culto estúpido por hombres fuertes en un precioso poema dedicado al bambú, cuyo valor radica en su flexibilidad. «El bambú se utiliza / para las varas de los palanquines, / para el mango de las sombrillas, / para colgar adornos el día de año nuevo, / para los postes de las tiendas. / Si tienes un bambú/ eres muy rico». Y concluía: «Oh Señor de los Ríos que se Encuentran / desconfía de aquellos / que no se doblan».