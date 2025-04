Lo extraordinario

Comenta Compartir

Raro es el día que los padres no regresamos a casa con una extraescolar bajo el brazo para nuestros hijos. «Póngame un pan, un cartón ... de leche y una extraescolar». Natación, kárate, tenis, inglés, vóley, francés, informática, ¡robótica! La lista es infinita como infinitos son los ahorros de las familias y las horas de la tarde. Aquellos que no tienen hijos piensan que las extraescolares son la forma que tenemos de deshacernos de ellos. Nada más lejos de la realidad, pues duran poco tiempo y suelen estar alejadas unas de otras. Durante las actividades, los padres, y sobre todo las madres –ni siquiera la igualdad ha llegado a esto–, apuramos en el coche un sándwich rancio y un café frío mientras respondemos 'emails' y hacemos cosas productivas. Yo juego a estudiar idiomas con Duolingo por recomendación de Pamela Radcliff. Al rato, tomamos posiciones en la 'pole posititon' de la recogida. De ahí acelerón y a la siguiente. Así sucesivamente hasta que la noche se apodera de la ciudad y los niños ya no pueden más. La mayoría conocemos la teoría de las ventajas del aburrimiento, de dejarles jugar y experimentar, de darles su tiempo, pero una cosa es conocer y otra es hacer. Ves a otros hijos cómo chapurrean inglés, golpean pianos o van con sus chándales y no te puedes resistir. Somos tribales y tememos no ofrecer a nuestros hijos todas las oportunidades posibles por nuestra comodidad o su supuesto bienestar. «¡Mi niño es muy listo!». Lo cierto es que los bienestares nunca estuvieron bien repartidos. Algunos llegan en la madurez, otros en la jubilación y otros no dejan ni la pedrea. «¡Qué duros estos destierros!», rezaba Santa Teresa.

Los listos dicen que hay que tener a los niños estimulados. Por eso mismo se anuncian en las televisiones infantiles gotitas y polvitos que los adormecen por la noche. Es como vivir en constante estado de géminis, un brutal ying-yang de corre y aprieta y hazlo bien y descansa y duerme y no des mucho la lata. Por las mañanas leerán en clase aquellos versos de Antonio Machado «aguarda sin partir y siempre espera / que el arte es largo y, además, no importa» y por la tarde les enseñaremos exactamente lo contrario. Sé de un colegio que ofreció «técnicas de estudio» para los alumnos de infantil y se llenaron las plazas. Con las extraescolares, el juego se ha convertido en disciplina, norma y entrenamiento. Es un juego reglado, dirigido por monitores, con turnos y órdenes que cumplir. Es un juego evolutivo, donde se van pasando niveles y obteniendo recompensas. El tiempo «libre» es en un tiempo de ocio pautado y mercantilizado, privatizado. Más tienes, más haces y más estimulas y más esperas cosechar, vaticinio de lo que se viene. Los parques ya no son destinos vespertinos, sino más bien paradas en el camino hacia otra extraescolar. Si nuestras calles fueran autopistas, los parques serían áreas de repostaje, donde se para poco tiempo porque el destino es otro: lo provechoso, lo ventajoso, lo utilitario. Llegará el día en que los servicios sociales expedienten a aquellas familias que no apunten a sus hijos a inglés. Quizá estemos sembrando la semilla de un futuro de chalados y estresados. ¿Acaso no lo estamos ya? Eso sí, nuestros hijos hablarán inglés, algo muy útil para defenderse como 'kitchen porters' –limpiadores de platos– en restaurantes ingleses, donde la mayoría desplegará sus habilidades extraordinarias con la lengua de Shakespeare. Y también sacaremos pecho patriótico porque sabrán más que los turcos y los griegos, nuestros compañeros y competidores en las ETT europeas. Lo dejo aquí que empieza nuestra maratón familiar de extraescolares.

