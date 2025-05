De la España negra a la España fiestera

En 1899, Émile Verhaeren y Darío de Regoyos recogieron en España negra unas impresiones que alcanzaron largo recorrido en la nómina de tópicos nacionales. En ... su viaje por el país encontraron un ambiente festivo fúnebre, penitencial, propio de un pueblo ignorante que vivía sumido en ritos en torno al miedo y a la muerte. Sin embargo, el análisis de las fuentes documentales de la época y de la prensa y la literatura vertida en torno a estos rituales muestra más bien lo contrario. Estaríamos ante fiestas con una dimensión eminentemente báquica y dionisiaca, momento de esparcimiento y diversión para las comunidades locales que hacían del encuentro colectivo una oportunidad para la subversión y los escarceos. La negritud estaba más bien en las lentes de los viajeros, quizá empañadas por las habilidades escénicas de los celebrantes, que perpetúan lo carnavalesco a costa de integrarlo y diluirlo en prácticas aparentemente penitenciales. Las fiestas no siempre han sido comprendidas, bien por planteamientos de superioridad intelectual –primacía de lo culto frente a lo popular–, superioridad territorial –los bárbaros siempre son los otros, los rurales, los pobres o los del sur– y supremacía ideológica.

El Carnaval y la venidera Semana Santa han inaugurado el ciclo anual de grandes festejos que suelen contarse desde el turismo y la espectacularización pero que, desde una mirada más local, ofrecen cauces de expresión de la comunidad en unos contextos marcados por el desarraigo y la aceleración. Algunos pensaron que en estos horizontes culturales, marcados por la globalización y el hiperindividualismo, las fiestas iban a desaparecer de una sociedad cada vez más secularizada –en todas las acepciones de lo sagrado–, más racionalista y, por extensión, menos dependiente de los recursos simbólicos y rituales. Sin embargo, en las últimas cuatro décadas se ha producido el mayor crecimiento de estos fenómenos en toda la geografía española. Nunca ha habido tantos miles de personas pertenecientes a comparsas, cofradías, peñas o charangas, ni nunca antes las celebraciones se han prolongado durante todo el año. Vivimos un momento de excepcional ensanchamiento de lo festivo, en términos numéricos, identitarios –los pueblos, ciudades o autonomías encuentran marcadores de diferenciación en sus ritos– y también cronológicos. La fiesta dura unos días pero su resaca se prolonga en debates que no son banales, ya que si sus formas representan al grupo, es lógico que sea un escenario de conflictos ideológicos.

El acercamiento a los fenómenos festivos no es sencillo por la capacidad que tienen para manifestar de forma latente múltiples mensajes contradictorios y tensiones intracomunitarias. Afirman y niegan a la vez los mismos elementos. Son escenario de representación del orden de jerarquías y espacio para la rebeldía y para la visibilización de minorías o grupos tradicionalmente subalternos, como 'el marica' en las procesiones religiosas que aparece en Dolores guapa, el premiado documental de Jesús Pascual. Las fiestas son ritos de legitimación del poder pero a la vez propician espacios para la heterodoxia y para la configuración de resistencias. Y también, lejos de su atuendo tradicional o perenne, son expresión de las inquietudes de las comunidades que las festejan en cada momento, de ahí que los cambios socioculturales no acaben con ellas.

¿Cómo podemos explicar la inflación de lo festivo? La respuesta no es sencilla pero el análisis cultural está aportando cauces de comprensión que no sólo describen sus contornos sino que tratan de entendernos como sociedad, con las incertidumbres y fragilidades que tratamos de superar por medio de las fiestas. Conviene abandonar las lecturas más esencialistas y folkloristas de estas celebraciones –que las vienen acompañando desde sus orígenes y que las presentan antiquísimas cuando datan, mayoritariamente, de la reorganización burguesa del tiempo de ocio de mediados del siglo XIX– y abordarlas desde los patrones imaginarios que generan en sus celebrantes y que van más allá del beneficio económico. En primer lugar, porque los organizadores no participan estrictamente de la lógica comercial. Al contrario, la fiesta supone pérdidas económicas y el empeño de muchas horas y esfuerzo en aderezos efímeros que se perderán al final de la celebración. El enfoque no puede partir de lo económico porque el cálculo no forma parte de los marcadores diferenciales del fenómeno. Por ejemplo, es común que las cofradías y las comparsas de una extracción social más humilde lleven atuendos más caros, lo que tiene una lectura ineludible: muchos sectores populares utilizan la fiesta para reivindicarse y reclamar su derecho de pertenencia simbólica a la comunidad.

Entonces, ¿a qué se debe este crecimiento exponencial? Las celebraciones dan sentido al tiempo y al espacio de los individuos en unos contextos en los que cada vez son más valorados los anclajes identitarios. Las fiestas otorgan un fondo temporal, representan, aunque sea de forma imaginada y no pocas veces inventada, la tradición, la perpetuación del grupo o del individuo. Expresan la nostalgia por un tiempo que nunca existió. Son una oportunidad para imaginarse antiguo, que es una de las formas de imaginación de la modernidad. También abren una oportunidad para resinificar espacios cada vez más homogeneizados, donde las franquicias o la turistificación imponen un modelo que es cuestionado simbólicamente durante los días festivos, en los que el capitalismo, la globalización o los poderes se someten a las reglas del grupo celebrante. La ocupación festiva del espacio público supone una reconquista metafórica de ciudades sometidas a profundas transformaciones y la expresión de un «nosotros» que adquiere con el rito trascendencia.