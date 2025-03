Las primeras movilizaciones obreras de la historia, hacia finales del siglo XVIII, compaginaron peticiones de mejoras laborales relativas al salario, las condiciones de salubridad, la ... creación de seguros o a la reducción de la jornada de trabajo con solicitudes de un trato digno por parte de los patronos de las fábricas. Como nos recordaba E. P. Thompson, el movimiento obrero no sólo surgió para luchar por las condiciones materiales, sino que en su agenda, y con un papel destacado, incluyeron medidas que apelaban a la dignidad en las relaciones laborales. En este apartado se incluían demandas variopintas que iban desde que los patronos se descubrieran la cabeza para hablar con sus empleados hasta que les trataran con respeto y no les tutearan. La lucha por la dignidad se vio eclipsada por las condiciones materiales, sobre las que pivotaron las narrativas marxistas, relegando las creencias, los valores, lo simbólico y lo gestual a un campo subsidiario que denominaron superestructura. Sin embargo, las reclamaciones de dignidad se incardinaban en una sabiduría popular que partía de un contacto directo con la experiencia humana. La manera que tenemos de relacionarnos incide también en las condiciones y en las desigualdades materiales. Es decir, un trato digno es fundamental para que se reconozcan otros derechos derivados de la aceptación por una de las partes de la humanidad y la respetabilidad de la otra.

Pensando en esto de la dignidad me vino inmediatamente a la cabeza el tren extremeño. Nuestros políticos, que no viajan en tren, aunque sí sus asesores y empleados, llevan años solicitando y prometiendo un tren de alta velocidad. La reivindicación es justa por lo que han aportado los extremeños a la riqueza del país y a la de algunos bolsillos amnésicos, pero también necesaria para articular un territorio fagocitado por Madrid, cuyas infraestructuras ya no soportan tanto centralismo y tanto agujero negro. Se vuelca un tren en un túnel de la capital y se paraliza toda la red ferroviaria. Sin embargo, la velocidad del tren que vendrá es inversamente proporcional al tiempo de su construcción. Cuando llegue el AVE –no cuentan sus inauguraciones–, probablemente se haya inventado la máquina de teletransportación y podamos ir de 'shopping' a la Gran Vía simplemente pasando por una puerta cuántica.

Mientras nos enfrascábamos en la trifulca por la velocidad hemos olvidado la dignidad del viajero. Es una losa que pesa sobre todos los diputados nacionales electos por las circunscripciones extremeñas –en realidad son cuneros– que han dado su voto a los Presupuestos Generales del Estado. Los trenes actuales son correctos –¡y tienen enchufes!– y el personal de Renfe, consciente de la quemazón que llevamos a cuestas, mayoritariamente comprende el nerviosismo. El problema está en Atocha. Los trenes extremeños, como los de Jaén o Albacete, no llegan a la estación central, sino a cercanías. La salida es complicada por más veces que la hagas. Pero lo peor es coger el tren. A diferencia del resto de españoles con salas de espera luminosas, cómodas, con baños públicos gratuitos, tiendas de prensa y cafeterías, a los extremeños nos encierran en unos corrales subterráneos infestos, sin agua potable ni baños gratuitos. «Si quieren orinar que se aguanten y si tienen sed que traguen saliva». Tras una espera angustiosa, tan sólo minutos antes de la salida del tren se indica por megafonía y en unos televisores el número de la vía, que comparte con cercanías. Entonces la marabunta de extremeños y sus maletones se amontonan en unas estrechas escaleras mecánicas como si fueran las rebajas. Hay codazos, empujones y mucho miedo a perder el tren. Así, cinco veces al día desde hace años. Dicen que es por una cuestión técnica, pero en realidad es falta de dignidad, de no querer quitarse el sombrero cuando hablan con nosotros.